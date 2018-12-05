Поклонники поздравляют Елизавету Боярскую с рождением наследника
Знаменитая российская актриса Елизавета Боярская стала мамой во второй раз. Журналисты узнали, что на протяжении 12 часов артистка рожала мальчика, а сейчас поклонники поздравляют звезду с появлением на свет наследника.
По словам брата Сергея Боярского, мама и ребенок здоровы, и чувствуют себя хорошо. Отец Елизаветы Боярской в одном из своих интервью, которое он дал на радиоволнах «Нашего радио» рассказал, что его дочь ждет наследника, и ему уже приготовлено имя Григорий. Однако Елизавета Боярская и ее супруг известный российский актер Максим Матвеев данную информацию никак не подтверждали, но и не отрицали.
В звездной актерской семье это второй сын, первого Боярская родила 6 лет назад (в 2012 году). Ранее «Дни24» сообщали, что ночью артистку в срочном порядке привезли в больницу среди ночи.
По словам брата Сергея Боярского, мама и ребенок здоровы, и чувствуют себя хорошо. Отец Елизаветы Боярской в одном из своих интервью, которое он дал на радиоволнах «Нашего радио» рассказал, что его дочь ждет наследника, и ему уже приготовлено имя Григорий. Однако Елизавета Боярская и ее супруг известный российский актер Максим Матвеев данную информацию никак не подтверждали, но и не отрицали.
В звездной актерской семье это второй сын, первого Боярская родила 6 лет назад (в 2012 году). Ранее «Дни24» сообщали, что ночью артистку в срочном порядке привезли в больницу среди ночи.