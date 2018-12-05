Поклонники поздравляют Елизавету Боярскую с рождением наследника

По словам брата Сергея Боярского, мама и ребенок здоровы, и чувствуют себя хорошо. Отец Елизаветы Боярской в одном из своих интервью, которое он дал на радиоволнах «Нашего радио» рассказал, что его дочь ждет наследника, и ему уже приготовлено имя Григорий. Однако Елизавета Боярская и ее супруг известный российский актер Максим Матвеев данную информацию никак не подтверждали, но и не отрицали.