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Поклонники поздравляют Елизавету Боярскую с рождением наследника

Знаменитая российская актриса Елизавета Боярская стала мамой во второй раз. Журналисты узнали, что на протяжении 12 часов артистка рожала мальчика, а сейчас поклонники поздравляют звезду с появлением на свет наследника.
Поклонники поздравляют Елизавету Боярскую с рождением наследника
По словам брата Сергея Боярского, мама и ребенок здоровы, и чувствуют себя хорошо. Отец Елизаветы Боярской в одном из своих интервью, которое он дал на радиоволнах «Нашего радио» рассказал, что его дочь ждет наследника, и ему уже приготовлено имя Григорий. Однако Елизавета Боярская и ее супруг известный российский актер Максим Матвеев данную информацию никак не подтверждали, но и не отрицали.
Поклонники поздравляют Елизавету Боярскую с рождением наследника

В звездной актерской семье это второй сын, первого Боярская родила 6 лет назад (в 2012 году). Ранее «Дни24» сообщали, что ночью артистку в срочном порядке привезли в больницу среди ночи.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:28

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