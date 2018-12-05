АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Сделай себя сам": Сироты, достигшие мировой славы
EUR 75.66 USD 66.45
Курс валют на 05.12.2018

Виктория Боня рассказала Денчику о размере своей груди

Экс-участница «Дом-2» Виктория Боня недавно стала героиней ролика знаменитого «Денчика». Скандальный блогер опубликовал видео о груди Бони в своем Instagram.

По сюжету Виктория и Денчик со смехом обсуждают размер груди Бони, и парень спрашивает у нее, правда ли что в школе она подкладывала в лифчик носки, чтобы бюст казался пышнее.

Виктория Боня рассказала Денчику о размере своей груди

Вика рассказала эту «грустную историю» и призналась, что один из один из парней догадался, что грудь у Бони ненастоящая.

Денчик поинтересовался у ведущей, натуральный ли бюст у Бони сегодня, на что она ответила, что грудь выросла и продемонстрировала это на камеру.

Многих пользователей тоже интересует вопрос, прибегала ли Виктория к помощи пластического хирурга, чтобы сделать свой бюст пышней, но 38-летняя актриса воздерживается от комментариев на эту тему.

Виктория Боня рассказала Денчику о размере своей груди

Поклонники Вики уверены, что их кумир просто умеет правильно подбирать белье и одежду, чтобы выглядеть на все 100%.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Восемь вещей в доме могут помочь людям уберечься
Врачи советуют мужчинам пить апельсиновый сок для
Виктория Боня рассказала Денчику о размере своей
Поклонники поздравляют Елизавету Боярскую с
Ученые: Женщины с удлиненным указательным пальцем
Наталья Поклонская рассказала о семейной жизни с
В США паранормальная активность в старом доме
Ольга Бузова подарила поклонникам корову, дрова и
Эксперты анонсировали лучшие бесплатные игры для
Звезда "Мохнатый Сатурн" изменила представления о
Андрей Разин: " Федосеева-Шукшина вышла замуж,
Алексей Воробьев выступит с американскими
В Facebook разрешат создание приложений,
Александр Кержаков без предупреждения увез сына
Xiaomi Pocophone F1 получит новые возможности для
Диетологи назвали пять продуктов для борьбы с
Алена Водонаева готовится к открытию салона
Дочь Дмитрия Пескова поделилась своим распорядком
В Сети появились данные о полном изменении
В Госдепе пообещали России «боль» за арест
Участница Дома-2 Маргарита Ларченко поставила на
Стоцкая и Семенович сыграли злых сестер в
Танцор Гедиминас Таранда узнал о существовании
Звезда «Дома-2» Анастасия Балинская рассказала о
Елизавета Боярская сегодня ночью
Ирина Дубцова скорбит за умершим отцом
Телеведущая Анастасия Трегубова станет мамой в
Кристина Асмус в Instagram показала фото дочери с
Звезда проекта "Дом-2" Лиза Триандафилиди делала
Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева рассказала
Просмотреть все новости