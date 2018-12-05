Виктория Боня рассказала Денчику о размере своей груди
Экс-участница «Дом-2» Виктория Боня недавно стала героиней ролика знаменитого «Денчика». Скандальный блогер опубликовал видео о груди Бони в своем Instagram.
По сюжету Виктория и Денчик со смехом обсуждают размер груди Бони, и парень спрашивает у нее, правда ли что в школе она подкладывала в лифчик носки, чтобы бюст казался пышнее.
Вика рассказала эту «грустную историю» и призналась, что один из один из парней догадался, что грудь у Бони ненастоящая.
Денчик поинтересовался у ведущей, натуральный ли бюст у Бони сегодня, на что она ответила, что грудь выросла и продемонстрировала это на камеру.
Многих пользователей тоже интересует вопрос, прибегала ли Виктория к помощи пластического хирурга, чтобы сделать свой бюст пышней, но 38-летняя актриса воздерживается от комментариев на эту тему.
Поклонники Вики уверены, что их кумир просто умеет правильно подбирать белье и одежду, чтобы выглядеть на все 100%.
По сюжету Виктория и Денчик со смехом обсуждают размер груди Бони, и парень спрашивает у нее, правда ли что в школе она подкладывала в лифчик носки, чтобы бюст казался пышнее.
Вика рассказала эту «грустную историю» и призналась, что один из один из парней догадался, что грудь у Бони ненастоящая.
Денчик поинтересовался у ведущей, натуральный ли бюст у Бони сегодня, на что она ответила, что грудь выросла и продемонстрировала это на камеру.
Многих пользователей тоже интересует вопрос, прибегала ли Виктория к помощи пластического хирурга, чтобы сделать свой бюст пышней, но 38-летняя актриса воздерживается от комментариев на эту тему.
Поклонники Вики уверены, что их кумир просто умеет правильно подбирать белье и одежду, чтобы выглядеть на все 100%.