Базовая версия Lada XRAY Cross лишилась одной опции





Основные изменения произошли в салоне, где больше нет зеркала на противосолнечном козырьке для пассажиров. Данная опция именно с зеркалом была доступна во всех предыдущих модификация внедорожника. Теперь же его нет в моделях класса «Classic» и «Classic Optima», а зеркало сохранилось в «Luxe», «Comfort», а также «Luxe Prestige».Модель уже доступна в продаже и получила дополнительную комплектацию.