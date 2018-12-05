Базовая версия Lada XRAY Cross лишилась одной опции
Эксперты автомобильной индустрии протестировали обновленный кроссовер Lada XRAY Cross, представленный на минувшей неделе. Выяснилось, что модель лишилась одной опции.
Основные изменения произошли в салоне, где больше нет зеркала на противосолнечном козырьке для пассажиров. Данная опция именно с зеркалом была доступна во всех предыдущих модификация внедорожника. Теперь же его нет в моделях класса «Classic» и «Classic Optima», а зеркало сохранилось в «Luxe», «Comfort», а также «Luxe Prestige».
Модель уже доступна в продаже и получила дополнительную комплектацию.
Основные изменения произошли в салоне, где больше нет зеркала на противосолнечном козырьке для пассажиров. Данная опция именно с зеркалом была доступна во всех предыдущих модификация внедорожника. Теперь же его нет в моделях класса «Classic» и «Classic Optima», а зеркало сохранилось в «Luxe», «Comfort», а также «Luxe Prestige».
Модель уже доступна в продаже и получила дополнительную комплектацию.
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:52