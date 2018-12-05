АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Сделай себя сам": Сироты, достигшие мировой славы
EUR 75.66 USD 66.45
Курс валют на 05.12.2018

Базовая версия Lada XRAY Cross лишилась одной опции

Эксперты автомобильной индустрии протестировали обновленный кроссовер Lada XRAY Cross, представленный на минувшей неделе. Выяснилось, что модель лишилась одной опции.
Базовая версия Lada XRAY Cross лишилась одной опции


Основные изменения произошли в салоне, где больше нет зеркала на противосолнечном козырьке для пассажиров. Данная опция именно с зеркалом была доступна во всех предыдущих модификация внедорожника. Теперь же его нет в моделях класса «Classic» и «Classic Optima», а зеркало сохранилось в «Luxe», «Comfort», а также «Luxe Prestige».

Модель уже доступна в продаже и получила дополнительную комплектацию.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Елена Летучая встретила 40-летие на чайных
Умер мультипликатор комедийных телешоу Юрий
Volkswagen планирует к 2026 году полностью
В Зимбабве бегемот-паникер напал на туристов из
Модель Галина Миргаева показала подготовку своего
Россияне назвали дешевой пропагандой опрос о
Меган Маркл решила заняться благотворительностью,
Эвелина Бледанс в Instagram показала свою фигуру
Беременная Алёна Савкина выбрала имя для ребенка
Команды Формулы-E сконструировали для полярников
Валерий Гаркалин в «Секрете на миллион» расскажет
Папа Римский Франциск приказал церкви готовиться
Базовая версия Lada XRAY Cross лишилась одной
Восемь вещей в доме могут помочь людям уберечься
Врачи советуют мужчинам пить апельсиновый сок для
Виктория Боня рассказала Денчику о размере своей
Поклонники поздравляют Елизавету Боярскую с
Ученые: Женщины с удлиненным указательным пальцем
Наталья Поклонская рассказала о семейной жизни с
В США паранормальная активность в старом доме
Ольга Бузова подарила поклонникам корову, дрова и
Эксперты анонсировали лучшие бесплатные игры для
Звезда "Мохнатый Сатурн" изменила представления о
Андрей Разин: " Федосеева-Шукшина вышла замуж,
Алексей Воробьев выступит с американскими
В Facebook разрешат создание приложений,
Александр Кержаков без предупреждения увез сына
Xiaomi Pocophone F1 получит новые возможности для
Диетологи назвали пять продуктов для борьбы с
Алена Водонаева готовится к открытию салона
Просмотреть все новости