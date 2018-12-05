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Восемь вещей в доме могут помочь людям уберечься от холода зимой

Издание «ПолитЭксперт» представило восемь вещей, которые помогут людям зимой. В данном случае были перечислены cool-tech товары, помогающие уберечься от холода.

Восемь вещей в доме могут помочь людям уберечься от холода зимой


Вдохновившись моделью 1986 г., популярный бренд Columbia представил куртку Bugaboo. Изделие отличается водоустойчивостью, а также «дышащей» технологией, помогая согреться, сохраняя удобство при движении.

Восемь вещей в доме могут помочь людям уберечься от холода зимой


Polar Seal предложила стильный худи, отлично подходящий для мегаполиса, а также горного склона. По словам производителей, толстовка может «согревать» за первые 10 сек.

Восемь вещей в доме могут помочь людям уберечься от холода зимой


Фирма Digitsole предлагает тепловые стельки, имеющие электронный механизм управления. Данное изделие «подстраивается» под человека, под тип физической активности, при этом регулирует температуру подошвы.

Восемь вещей в доме могут помочь людям уберечься от холода зимой


Дальше в списке значится «биошарф», обладающий встроенной защитой. Он способен фильтровать до 99,75% бактерий, находящихся в воздухе. Данный аксессуар является удобным, согревает и обеззараживает владельца.

Восемь вещей в доме могут помочь людям уберечься от холода зимой


Фирма Phoozy предлагает защиту для гаджетов. Речь идёт о «рукавах» и «капсулах», не позволяющих замерзать устройствам, сохраняя срок службы аккумуляторных батарей.

Восемь вещей в доме могут помочь людям уберечься от холода зимой


Маршрутизатор TP-Link В обеспечит в режиме нон-стоп связь с мобильным Wi-Fi. Данный переносной модем является лёгким, идеально подходящим для путешествий. Он обеспечивает скорость в 600 Мбит/с, подключение до 32 устройств. Аккумулятор устройства позволяет работать от 15 часов.

Восемь вещей в доме могут помочь людям уберечься от холода зимой


Также следует отметить специальные закрытые наушники компании Sennheiser и сумку Knomad, вмещающую массу различных вещей и аксессуаров.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:43

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