Ольга Бузова подарила поклонникам корову, дрова и карнавальные костюмы

Молодым людям, которые просят у ведущей «Дом-2» смартфоны и игровые приставки Ольга отказала. Зато Бузова решила побыть доброй волшебницей для девочки, попросившей у звезды корову и десять кур. В придачу «фея» позаботилась о новогоднем наряде для девочки и дополнила список просительницы платьем.Также Ольга Бузова прониклась письмом из села Паново Омской области, жительница которого попросила в дар от знаменитости два костюма Снегурочки и Деда Мороза. Бузова уже раздобыла требуемый реквизит и теперь ищет, кто мог бы доставить костюмы в Омск с оказией.Пользователи по разному отнеслись к подобного рода благотворительности Ольги и посчитали, что Бузова скупа и потому выбрала самые финансово необременительные подарки из всех, что у нее просят. Некоторые подписчики посчитали, что мальчик, мечтающий об «айфоне», ничем не хуже девочки, которая попросила корову, скорее всего по наущению своей мамы.Фанаты Бузовой как всегда боготворят своего кумира и поют ей дифирамбы на все лады.