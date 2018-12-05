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Ольга Бузова подарила поклонникам корову, дрова и карнавальные костюмы

В преддверии новогодних праздников Ольга Бузова решила обратить внимание на просителей в своей ленте Instagram и расщедрилась на оригинальные подарки фанатам, правда не всем.

Молодым людям, которые просят у ведущей «Дом-2» смартфоны и игровые приставки Ольга отказала. Зато Бузова решила побыть доброй волшебницей для девочки, попросившей у звезды корову и десять кур. В придачу «фея» позаботилась о новогоднем наряде для девочки и дополнила список просительницы платьем.

Ольга Бузова подарила поклонникам корову, дрова и карнавальные костюмы

Также Ольга Бузова прониклась письмом из села Паново Омской области, жительница которого попросила в дар от знаменитости два костюма Снегурочки и Деда Мороза. Бузова уже раздобыла требуемый реквизит и теперь ищет, кто мог бы доставить костюмы в Омск с оказией.

Пользователи по разному отнеслись к подобного рода благотворительности Ольги и посчитали, что Бузова скупа и потому выбрала самые финансово необременительные подарки из всех, что у нее просят. Некоторые подписчики посчитали, что мальчик, мечтающий об «айфоне», ничем не хуже девочки, которая попросила корову, скорее всего по наущению своей мамы.

Фанаты Бузовой как всегда боготворят своего кумира и поют ей дифирамбы на все лады.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:02

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