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Наталья Поклонская рассказала о семейной жизни с Иваном Соловьевым

Наталья Поклонская рассказала о семейной жизни. Она счастлива, так как может почувствовать себя слабой и опереться на крепкое надежное плечо мужа.
Наталья Поклонская рассказала о семейной жизни с Иваном Соловьевым

Супруги решили поделиться своими планами. Они мечтают о небольшом домике в Крыму. Но о детях пока ничего конкретного не говорят. Политик ответила, что все вокруг ждут новостей о пополнении. "Надо ждать хороших новостей", - загадочно улыбается депутат.

Наталья Николаевна не скрывает, что как за каменной стеной рядом с супругом Иваном. Это на работе она - генерал, а дома - обычная слабая женщина, которая прекрасно готовит и любит побаловать супруга вкусненьким.

Иван Соловьев счастлив, что встретил свою вторую половинку, и нормально относится к многочисленной армии поклонников супруги. Муж депутата даже признался, что получал письма с угрозами от ревнивых фанатов. По словам бизнесмена, многие просто хотели бы занять его место рядом с такой женщиной как Наталья Поклонская.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:16

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