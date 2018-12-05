Наталья Поклонская рассказала о семейной жизни с Иваном Соловьевым





Супруги решили поделиться своими планами. Они мечтают о небольшом домике в Крыму. Но о детях пока ничего конкретного не говорят. Политик ответила, что все вокруг ждут новостей о пополнении. "Надо ждать хороших новостей", - загадочно улыбается депутат.Наталья Николаевна не скрывает, что как за каменной стеной рядом с супругом Иваном. Это на работе она - генерал, а дома - обычная слабая женщина, которая прекрасно готовит и любит побаловать супруга вкусненьким.Иван Соловьев счастлив, что встретил свою вторую половинку, и нормально относится к многочисленной армии поклонников супруги. Муж депутата даже признался, что получал письма с угрозами от ревнивых фанатов. По словам бизнесмена, многие просто хотели бы занять его место рядом с такой женщиной как Наталья Поклонская.