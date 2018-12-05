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Ученые: Женщины с удлиненным указательным пальцем левой руки уверены в себе

Английские ученые выяснили, что женщины, обладающие удлиненным указательным пальцем левой руки более уверены в себе, когда речь идет об отношениях с мужчинами. Что же касается мужчин, то длина их пальцев никак не влияет на характер его обладателя.
Ученые: Женщины с удлиненным указательным пальцем левой руки уверены в себе

Сотрудники Оксфордского университета (Англия) провели массовое исследование. В качестве добровольцев в эксперименте приняли участие 274 женщины. Ученые измеряли длину их пальцев, а также подробно изучили ДНК, затем им задали несколько вопросов, относительно их романтических взаимоотношений с мужским полом. Результат показал, что те, у кого указательный палец длиннее безымянного более уверены в себе, когда заводят отношения с партнером. Женщины, у которых длиннее безымянный палец, оказались импульсивными и довольно критично смотрят на свои взаимоотношения с мужчиной.

Эксперты изучили и пальцы добровольцев мужчин, оказалось, что прямой связи в отношениях с женщинами у них нет. По мнению ученых, на характер человека влияет гормон тестостерон, когда тот находится еще в утробе матери.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:25

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