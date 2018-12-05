Ученые: Женщины с удлиненным указательным пальцем левой руки уверены в себе





Сотрудники Оксфордского университета (Англия) провели массовое исследование. В качестве добровольцев в эксперименте приняли участие 274 женщины. Ученые измеряли длину их пальцев, а также подробно изучили ДНК, затем им задали несколько вопросов, относительно их романтических взаимоотношений с мужским полом. Результат показал, что те, у кого указательный палец длиннее безымянного более уверены в себе, когда заводят отношения с партнером. Женщины, у которых длиннее безымянный палец, оказались импульсивными и довольно критично смотрят на свои взаимоотношения с мужчиной.Эксперты изучили и пальцы добровольцев мужчин, оказалось, что прямой связи в отношениях с женщинами у них нет. По мнению ученых, на характер человека влияет гормон тестостерон, когда тот находится еще в утробе матери.