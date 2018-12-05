В США паранормальная активность в старом доме попала на видео





Американец, делавший ремонт очень старого дома в США, выложил в Сеть пугающий паранормальный видеоролик. Мужчина рассказал, что возвели здание ещё в 1900 году, а хозяин нанял его обновить жильё. Во время происшествия очевидец находился в доме один, когда услышал посторонний шум.Подрядчик решил внимательно осмотреть все комнаты и предусмотрительно заснял всё на смартфон. Несколько минут американец звал незнакомца, когда одна из дверей медленно приоткрылась. Зайдя в комнату, свидетель мистической активности сильно испугался, ведь прямо перед ним дверь в подвал резко захлопнулась.Собравшись с мужеством, подрядчик заглянул на подземный этаж дома, однако там замигал свет, заставивший очевидца бросить смартфон и сбежать. Уроненный на пол гаджет ещё какое-то время снимал происходящее, но затем начал быстро вращаться необъяснимым образом.Инцидент заставил американца наотрез отказаться ремонтировать дом с привидениями. Пользователи Сети советуют ему на всякий случай избавиться от смартфона, контактировавшего с нечистой силой.