Звезда "Мохнатый Сатурн" изменила представления о формировании планет





"Мохнатый Сатурн" открыл астрономам новый взгляд на образование новых планет. HL Tauri, как и шестая планета Солнечной системы, имеет кольца (протопланетный диск), однако внешне они рыжие и словно покрыты пухом. Вращающиеся вокруг звезды в созвездии Тельца пыль и камни соединяются совсем не так, как большинство небесных тел.Хотя учёные полагали, что образование планет провоцируют хаотичные столкновения множества крупных объектов, спутники HL Tauri растут очень постепенно. Молодые планеты в кольцах "Мохнатого Сатурна", вращаясь, лепятся медленно и аккуратно. При этом материалов для формирования и набора массы в звёздной системе более чем достаточно.Возникла HL Tauri всего за 100 тысяч лет, то есть быстрее Солнечной системы в 457 раз. Столь стремительный рост, по мнению астрономов, может вызвать катастрофические последствия, превратив "Мохнатый Сатурн" в чёрную дыру. В молодой системе имеется, по меньшей мере, одна экзопланета, пригодная для возникновения растительности и жизни.