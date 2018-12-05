Андрей Разин: " Федосеева-Шукшина вышла замуж, чтобы не попасть в дом престарелых"





Продюсер заявил, что брак был вынужденной мерой, цель которой защитить права актрисы в суде. Он полагает, что это связано с конфликтом артистки и внуков из-за жилплощади. В интервью лидер "Ласкового мая" рассказал, что Лиlия Николаевна обратилась к Бари Каримовичу за помощью.По словам продюсера, легендарной актрисе не повезло - при известной дочери, вдове знаменитейшего человека приходится выходить замуж, чтобы найти защиту.Интересно, что эту чудовищную версию подтверждает и сам новоиспеченный супруг Бари Алибасов. Он признал, что Федосеева-Шукшина, не имеет недвижимости и может оказаться на улице. 80-летняя артистка всё свое имущество отдала детям, но сейчас она может опереться на мужа и старого друга.