Андрей Разин: " Федосеева-Шукшина вышла замуж, чтобы не попасть в дом престарелых"
Продюсер "Ласкового мая" уверен, что Федосеева-Шукшина на склоне лет вышла замуж за Бари Алибасова, чтобы не попасть в дом престарелых. Андрей Разин считает, что на такой шаг Лидия Николаевна решилась из-за конфликта с родными.
Продюсер заявил, что брак был вынужденной мерой, цель которой защитить права актрисы в суде. Он полагает, что это связано с конфликтом артистки и внуков из-за жилплощади. В интервью лидер "Ласкового мая" рассказал, что Лиlия Николаевна обратилась к Бари Каримовичу за помощью.
По словам продюсера, легендарной актрисе не повезло - при известной дочери, вдове знаменитейшего человека приходится выходить замуж, чтобы найти защиту.
Интересно, что эту чудовищную версию подтверждает и сам новоиспеченный супруг Бари Алибасов. Он признал, что Федосеева-Шукшина, не имеет недвижимости и может оказаться на улице. 80-летняя артистка всё свое имущество отдала детям, но сейчас она может опереться на мужа и старого друга.
Продюсер заявил, что брак был вынужденной мерой, цель которой защитить права актрисы в суде. Он полагает, что это связано с конфликтом артистки и внуков из-за жилплощади. В интервью лидер "Ласкового мая" рассказал, что Лиlия Николаевна обратилась к Бари Каримовичу за помощью.
По словам продюсера, легендарной актрисе не повезло - при известной дочери, вдове знаменитейшего человека приходится выходить замуж, чтобы найти защиту.
Интересно, что эту чудовищную версию подтверждает и сам новоиспеченный супруг Бари Алибасов. Он признал, что Федосеева-Шукшина, не имеет недвижимости и может оказаться на улице. 80-летняя артистка всё свое имущество отдала детям, но сейчас она может опереться на мужа и старого друга.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:48