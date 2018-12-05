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Алексей Воробьев выступит с американскими музыкантами в Сиэтле

Знаменитый российский певец Алексей Воробьев рассказал в своем блоге Instagram о его концерте в Сиэтле (Вашингтон, США). На сцену артист выйдет вместе с американскими музыкантами.
Алексей Воробьев выступит с американскими музыкантами в Сиэтле

Алексей Воробьев опубликовал пост, который посвятил своей поездке за океан, а также и своему псу, которого не так давно потерял. По его словам, он не верит, что ему приходится лететь одному, без своего верного друга. Однако осознает, что нужно двигаться дальше, хотя это и сложно. Также он поблагодарил своих подписчиков, за то, что они разделяют с ним боль утраты и поддерживают в трудном пути.

Не так давно Алексей Воробьев записал новую песню, которая посвящена его собаке. Трек находится в открытом доступе. Многие поклонники выразили своему кумиру сочувствие и написали множество слов поддержки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:42

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