Алена Водонаева готовится к открытию салона красоты

«Осталось совсем чуть-чуть доделать и мы открывает красивый и уютный «Hair & Nails»» - написала бывшая участница «Дома-2» у себя на страничке в Instagram.

В последние несколько месяцев имя бывшей участницы «Дома-2» довольно часто начало появляться в новостных заголовках. Конечно же, что это привело к тому, что интерес к Водонаевой возрос в разы.Стоит вспомнить скандал, благодаря которому теперь Алену буквально «ненавидят» полные женщины. Тогда брюнетка не только во всеуслышание осуждала таких женщин и подчеркивала, что на месте мужчин никогда бы не обратила на таких «личностей» внимание, но и выкладывала в личном микроблоге скандальные видеоролики, касающиеся этой темы.Как выяснилось, таким способом Водонаева просто привлекала к своему блогу внимание, ведь именно в нем она делиться всем, по ее мнению, самым важным. А вчера Алена объявила о том, что готовится к открытию салона красоты на Новом Арбате.По словам Водонаевой, осталось решить мизерные детали в виде кое-какой мебели, света, и предметов атрибутики. Также Алена подметила, что намерена позаботиться о здоровье своих клиентов и именно поэтому планирует расставить по салону красоты много живых цветов («те, что в горшках»).Звезда «Дома-2» уверены, что цветы сделают ее салон красоты не только комфортным, но и здоровым, так как эти растения будут постоянно вырабатывать кислород. В конце своего поста Водонаева отметила, что сделает все для того, чтобы в «Hair & Nails» было уютно и «классно», а все услуги выполнялись на высшем уровне.