Александр Кержаков без предупреждения увез сына из Санкт-Петербурга

Несколько месяцев многие поклонники и журналисты наблюдают за сложным бракоразводным процессом футболиста Александра Кержакова и дочери российского политика Миланой Тюльпановой. Пара не может мирно решить, с кем из родителей будет жить их общий сын Артемий. Кержаков хочет, чтобы ребенок жил с ним, и в качестве аргументов заявлял суду, что у Тюльпановой есть нездоровые зависимости. Однако в конце прошлого месяца суд принял решение, что Артемий должен находиться со своей матерью во время всего процесса.Но Александр Кержаков не спешит прислушиваться к вердикту судьи. Стало известно, что он увез Артемия из города, не сказав об этом бывшей жене. Но его адвокат Татьяна Стукалова утверждает, что до следующего заседания, которое намечено на 7 декабря, футболист со своим наследником вернутся. Поездка продлится всего четыре дня. Напомним, что спортсмен не позволял Милане Тюльпановой долго видеться со своим ребенком. Встречи длились не более 20 минут в присутствии психолога и нянь.