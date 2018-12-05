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Александр Кержаков без предупреждения увез сына из Санкт-Петербурга

Известный российский футболист Александр Кержаков без предупреждения увез своего сына из Санкт-Петербурга, несмотря на решение суда. По словам его адвоката Татьяны Стукаловой, ее подопечного пригласили в гости.
Александр Кержаков без предупреждения увез сына из Санкт-Петербурга

Несколько месяцев многие поклонники и журналисты наблюдают за сложным бракоразводным процессом футболиста Александра Кержакова и дочери российского политика Миланой Тюльпановой. Пара не может мирно решить, с кем из родителей будет жить их общий сын Артемий. Кержаков хочет, чтобы ребенок жил с ним, и в качестве аргументов заявлял суду, что у Тюльпановой есть нездоровые зависимости. Однако в конце прошлого месяца суд принял решение, что Артемий должен находиться со своей матерью во время всего процесса.
Но Александр Кержаков не спешит прислушиваться к вердикту судьи. Стало известно, что он увез Артемия из города, не сказав об этом бывшей жене. Но его адвокат Татьяна Стукалова утверждает, что до следующего заседания, которое намечено на 7 декабря, футболист со своим наследником вернутся. Поездка продлится всего четыре дня. Напомним, что спортсмен не позволял Милане Тюльпановой долго видеться со своим ребенком. Встречи длились не более 20 минут в присутствии психолога и нянь.



 
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Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:25

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