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В Facebook разрешат создание приложений, дублирующих имеющиеся в соцсети сервисы

Разработчики компании Facebook сообщили, что разрешат создание приложений, дублирующих сервисы, которые уже имеются в соцсети. До этого приложения, которые были похожи на уже имеющиеся, подвергались блокировке.

В Facebook разрешат создание приложений, дублирующих имеющиеся в соцсети сервисы


Данное изменение норм социальной сети уже зафиксировано в правилах для разработчиков. До этого от сторонних разработчиков требовалось, чтобы они предоставляли только уникальный продукт, не имеющий аналогов.

Эксперты отмечают, что в 2013 году популярность в Facebook набирали сервисы по обмену сообщениями Voxer и MessageMe, использующие информацию из аккаунта пользователя. Фактически, приложения составляли конкуренцию Facebook Messenger и были заблокированы, а позже в мессенджере социальной сети появились некоторые функции данных программ.

По мнению аналитиков рынка, нововведение снизит риски программистов, работающих на базе Facebook, и представит в положительном свете социальную сеть перед контролирующими органами. Они подчеркивают, что теперь критики, высказывающиеся о злоупотреблении Facebook своим доминирующим положением, лишаться еще одного аргумента.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 12:34

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