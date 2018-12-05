В Facebook разрешат создание приложений, дублирующих имеющиеся в соцсети сервисы





Данное изменение норм социальной сети уже зафиксировано в правилах для разработчиков. До этого от сторонних разработчиков требовалось, чтобы они предоставляли только уникальный продукт, не имеющий аналогов.Эксперты отмечают, что в 2013 году популярность в Facebook набирали сервисы по обмену сообщениями Voxer и MessageMe, использующие информацию из аккаунта пользователя. Фактически, приложения составляли конкуренцию Facebook Messenger и были заблокированы, а позже в мессенджере социальной сети появились некоторые функции данных программ.По мнению аналитиков рынка, нововведение снизит риски программистов, работающих на базе Facebook, и представит в положительном свете социальную сеть перед контролирующими органами. Они подчеркивают, что теперь критики, высказывающиеся о злоупотреблении Facebook своим доминирующим положением, лишаться еще одного аргумента.