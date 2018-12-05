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Участница Дома-2 Маргарита Ларченко поставила на место ведущую Ольгу Орлову

У участников Дома-2 Риты Ларченко и Ильи Яббарова в последнее время нервы расшатаны, ведь финансовые проблемы преследуют пару уже длительное время

Как оказалось, Маргарита не из простых и выйдя за периметр телестройки она желает быть "девушкой из высшего общества". Более того, по её мнению, Илья должен зарабатывать не менее 300 тысяч рублей в месяц, на меньшее она точно не согласна.

Участница Дома-2 Маргарита Ларченко поставила на место ведущую Ольгу Орлову

Несмотря на то, что у Риты имеются большие долги за квартиру, а у Яббарова скоро родится ребёнок от участницы Дома-2, они строят грандиозные планы на жизнь.

В планах девушки - начать вести свой бизнес, только чем конкретно заняться, она пока не знает.

Участница Дома-2 Маргарита Ларченко поставила на место ведущую Ольгу Орлову

Однако, все мечты девушки разрушили слова ведущей Дома-2 Ольги Орловой, она вынесла вердикт, взяв на себя должность бизнес-консультанта и сказала: "Бизнес - не твой конёк!". Конечно после такого, последовал ответный "удар" от Маргариты. Наплевав на субординацию, девушка резко ответила ведущей. Она чётко дала понять, что советчики ей не нужны.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:34

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