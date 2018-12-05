Участница Дома-2 Маргарита Ларченко поставила на место ведущую Ольгу Орлову
У участников Дома-2 Риты Ларченко и Ильи Яббарова в последнее время нервы расшатаны, ведь финансовые проблемы преследуют пару уже длительное время
Как оказалось, Маргарита не из простых и выйдя за периметр телестройки она желает быть "девушкой из высшего общества". Более того, по её мнению, Илья должен зарабатывать не менее 300 тысяч рублей в месяц, на меньшее она точно не согласна.
Несмотря на то, что у Риты имеются большие долги за квартиру, а у Яббарова скоро родится ребёнок от участницы Дома-2, они строят грандиозные планы на жизнь.
В планах девушки - начать вести свой бизнес, только чем конкретно заняться, она пока не знает.
Однако, все мечты девушки разрушили слова ведущей Дома-2 Ольги Орловой, она вынесла вердикт, взяв на себя должность бизнес-консультанта и сказала: "Бизнес - не твой конёк!". Конечно после такого, последовал ответный "удар" от Маргариты. Наплевав на субординацию, девушка резко ответила ведущей. Она чётко дала понять, что советчики ей не нужны.
Как оказалось, Маргарита не из простых и выйдя за периметр телестройки она желает быть "девушкой из высшего общества". Более того, по её мнению, Илья должен зарабатывать не менее 300 тысяч рублей в месяц, на меньшее она точно не согласна.
Несмотря на то, что у Риты имеются большие долги за квартиру, а у Яббарова скоро родится ребёнок от участницы Дома-2, они строят грандиозные планы на жизнь.
В планах девушки - начать вести свой бизнес, только чем конкретно заняться, она пока не знает.
Однако, все мечты девушки разрушили слова ведущей Дома-2 Ольги Орловой, она вынесла вердикт, взяв на себя должность бизнес-консультанта и сказала: "Бизнес - не твой конёк!". Конечно после такого, последовал ответный "удар" от Маргариты. Наплевав на субординацию, девушка резко ответила ведущей. Она чётко дала понять, что советчики ей не нужны.