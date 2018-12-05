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Дочь Дмитрия Пескова поделилась своим распорядком дня с подписчиками в Instagram

Дочь Дмитрия Пескова Елизавета поделилась своим распорядком рабочего дня с подписчиками в Instagram. Студентка тщательно планирует свою занятость, следит за здоровьем и старается всё сделать идеально.
Дочь Дмитрия Пескова поделилась своим распорядком дня с подписчиками в Instagram

На своей странице в Instagram Лиза Пескова рассказала подписчикам, как проходит большинство её будней. Начала блогерша с того, что не может мотивировать себя на большие свершения без подготовки. Минимум за день ей необходимо в своём ежедневнике составить подробный план всех дел и активного образа жизни, которого девушка придерживается неукоснительно.

Вставать она предпочитает примерно в 5:30 утра и сразу же выпивать подогретую воду с лимоном. После завтрака Пескова отправляется на 1,5-часовую тренировку в спортзале. Затем она идёт по делам, работает, учится, ходит на стажировку.

Чтобы не отвлекаться на социальные сети, дочь пресс-секретаря может удалить приложения Instagram или WhatsApp, однако в обед специально уделяет время ведению онлайн-переписки. Вечером Пескова созванивается с родными, читает книги, медитирует и ведёт личные записи.

Она предпочитает именно бумажные ежедневники цифровым, которые заполняет от руки. За день студентка выпивает полезные чаи и 4 литра воды, чтобы быть в тонусе. Ближе к ночи Пескова настолько устаёт, что может лечь в 9-10 часов, а иногда и в 8.

"На выходных я редко придерживаюсь распорядка, всё зависит от ситуации! Когда я сделала дело, то гуляю смело", - подытожила блогерша.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:00

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