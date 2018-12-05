Елизавета Боярская сегодня ночью госпитализирована на скорой помощи в роддом



Журналисты узнали, что сегодня ночью Елизавета Боярская была доставлена в медучреждение. Актриса находится на последнем месяце беременности и возможно, экстренный вызов кареты скорой помощи в ночное время стал причиной начавшихся схваток. Ее отец знаменитый российский актер Михаил Боярский неоднократно заявлял, что второго внука его дочь родит еще до Нового Года. Известно, что это мальчик, а имя ему придумали уже давно. Сына дочери «мушкетера» назовут Григорий.

Журналисты узнали, что сегодня ночью Елизавета Боярская была доставлена в медучреждение. Актриса находится на последнем месяце беременности и возможно, экстренный вызов кареты скорой помощи в ночное время стал причиной начавшихся схваток. Ее отец знаменитый российский актер Михаил Боярский неоднократно заявлял, что второго внука его дочь родит еще до Нового Года. Известно, что это мальчик, а имя ему придумали уже давно. Сына дочери «мушкетера» назовут Григорий.





Не так давно Елизавета Боярская рассказала, что в декретном отпуске засиживаться не будет и уже в начале 2019 года планирует возобновить работу на сцене.