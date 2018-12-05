АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Сделай себя сам": Сироты, достигшие мировой славы
EUR 75.66 USD 66.45
Курс валют на 05.12.2018

Звезда «Дома-2» Анастасия Балинская рассказала о суровых условиях проживания на проекте

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Балинская рассказала в личном микроблоге о суровой и в некоторой степени даже жестокой обстановке на реалити-шоу.

Не секрет, что Настя довольно давно не является участницей «Дом-2», однако время от времени блондинка все еще комментирует жизнь своих коллег по съемочной площадке.

Звезда «Дома-2» Анастасия Балинская рассказала о суровых условиях проживания на проекте

К примеру, считанные часы назад Балинская разместила у себя на страничке в Instagram свежий пост, в котором решила объяснить поклонникам, почему они с Алексеем Кудряшовым решили покинуть телепрокта, вместо того, чтобы продолжать строить любовь под прицелом видеокамер и получать за это деньги.

По словам Анастасии, одной из самых главных причин уйти за ворота стала невозможность строить нормальные и адекватные отношения в Периметре. Дело в том, что спокойные и не скандальные парочки мало кому интересны и именно поэтому зачастую именно этих участников первыми отправляют в «свободное плаванье».

Звезда «Дома-2» Анастасия Балинская рассказала о суровых условиях проживания на проекте

Впрочем, выяснилось, что это лишь вершина вулкана, ведь условия нахождения на реалити-шоу «Дом-2» весьма далеки от тех, о которых мечтают молодые люди, которые решают испытать свою удачу на проекте.

Оказывается, что участникам телешоу напрочь запрещают пользоваться телефонами и лишь иногда смартфоны выдаются на час и только тем, кто хорошо себя вел и прислушивался к сценаристам. Спать воспитанникам «Дома-2» разрешают всего 5-6 часов в сутки, не более.

Балинская подчеркнула, что больше всего страдают участники, которые находятся на Сейшельских островах, ведь там им не разрешают ездить в салоны красоты или на шопинг, когда им это крайне необходимо, и даже запрещают купаться в океане и загорать на солнце.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:22

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологи назвали пять продуктов для борьбы с
Алена Водонаева готовится к открытию салона
Дочь Дмитрия Пескова поделилась своим распорядком
В Сети появились данные о полном изменении
В Госдепе пообещали России «боль» за арест
Участница Дома-2 Маргарита Ларченко поставила на
Стоцкая и Семенович сыграли злых сестер в
Танцор Гедиминас Таранда узнал о существовании
Звезда «Дома-2» Анастасия Балинская рассказала о
Елизавета Боярская сегодня ночью
Ирина Дубцова скорбит за умершим отцом
Телеведущая Анастасия Трегубова станет мамой в
Кристина Асмус в Instagram показала фото дочери с
Звезда проекта "Дом-2" Лиза Триандафилиди делала
Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева рассказала
В Ставропольском крае произошло ДТП из-за
Российский космонавт показал "место рождения
Звезда Дома-2 Роман Гриценко стал виновником ДТП
Волочкова намекнула на роман с Басковым
Ксения Бородина в эфире «Дома-2» довела Илью
В Волгограде 9 транспортных средств попали в ДТП
Ученые: Рис может быть опасен для здоровья
Ольга Бузова и другие звёзды выступили на зимней
Татьяна Навка оказалась совладелицей
В Ростуризме назвали самые популярные у россиян
Певица Виктория Дайнеко поставила дома необычную
Анастасия Ивлеева показала подписчикам поцелуй с
Эскадра НЛО была замечена свидетелями события в
Брежнева опубликовала сексуальный снимок с
Лайма Вайкуле продает свой роскошный особняк в
Просмотреть все новости