Звезда «Дома-2» Анастасия Балинская рассказала о суровых условиях проживания на проекте

Не секрет, что Настя довольно давно не является участницей «Дом-2», однако время от времени блондинка все еще комментирует жизнь своих коллег по съемочной площадке.К примеру, считанные часы назад Балинская разместила у себя на страничке в Instagram свежий пост, в котором решила объяснить поклонникам, почему они с Алексеем Кудряшовым решили покинуть телепрокта, вместо того, чтобы продолжать строить любовь под прицелом видеокамер и получать за это деньги.По словам Анастасии, одной из самых главных причин уйти за ворота стала невозможность строить нормальные и адекватные отношения в Периметре. Дело в том, что спокойные и не скандальные парочки мало кому интересны и именно поэтому зачастую именно этих участников первыми отправляют в «свободное плаванье».Впрочем, выяснилось, что это лишь вершина вулкана, ведь условия нахождения на реалити-шоу «Дом-2» весьма далеки от тех, о которых мечтают молодые люди, которые решают испытать свою удачу на проекте.Оказывается, что участникам телешоу напрочь запрещают пользоваться телефонами и лишь иногда смартфоны выдаются на час и только тем, кто хорошо себя вел и прислушивался к сценаристам. Спать воспитанникам «Дома-2» разрешают всего 5-6 часов в сутки, не более.Балинская подчеркнула, что больше всего страдают участники, которые находятся на Сейшельских островах, ведь там им не разрешают ездить в салоны красоты или на шопинг, когда им это крайне необходимо, и даже запрещают купаться в океане и загорать на солнце.