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В Сети появились данные о полном изменении интерфейса Instagram

В Сети появилась информация, что вскоре Instagram кардинально изменится. Сервис начал уже тестировать абсолютно новый интерфейс. При этом посты превратят в «сториз».

В Сети появились данные о полном изменении интерфейса Instagram


Изменения в первую очередь затронут навигацию. Для просмотра ленты теперь потребуется листать, а не скроллить страницы. Таким образом, весь контент превратится в «сториз». Для просмотра постов, размещённых в соцсети, достаточно касания к правой или левой стороне экрана. Таким образом, ленту можно будет просматривать при помощи перелистывания страниц вбок, а не прокручивания вверх. Пока разработчики не анонсировали дату данных изменений в интерфейсе. Но специалисты ведут активную работу над ним. Это связано с популярностью «сториз» в соцсети Instagram. Согласно итогам 2017 года, их посетили более 200 000 000 пользователей. Это практически вся аудитория Instagram.

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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:52

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