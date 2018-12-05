Стоцкая и Семенович сыграли злых сестер в новогоднем мюзикле "Золушка"
Анастасия Стоцкая и Анна Семенович приняли участие в новогоднем мюзикле по мотивам известной сказки "Золушка". Звезды сыграли роли злых сестер в постановке Александра Игудина.
Мюзикл "Золушка" станет первым новогодним спектаклем за последние четыре года на "России 1". Режиссером картины стал Александр Игудин.
Золушкой XXI века стала актриса Наталья Медведева. Вот только сестры в этой сказке вовсе не уродливые, а гламурные красотки Анастасия Стоцкая и Анна Семенович. Принца играет Сергей Лазарев, короля - Николай Басков, как же без него. Роль в "Золушке" досталась и "королю шоу-бизнеса" Филиппу Киркорову, но какая - это секрет. Борис Смолкин стал отцом Золушки, а злой мачехой Елена Степаненко.
В мюзикле звезды порадуют зрителей любимыми хитами и мелодиями разных лет. "Золушка" выйдет на экраны 31 декабря перед новогодним обращениям российского президента.
Мюзикл "Золушка" станет первым новогодним спектаклем за последние четыре года на "России 1". Режиссером картины стал Александр Игудин.
Золушкой XXI века стала актриса Наталья Медведева. Вот только сестры в этой сказке вовсе не уродливые, а гламурные красотки Анастасия Стоцкая и Анна Семенович. Принца играет Сергей Лазарев, короля - Николай Басков, как же без него. Роль в "Золушке" досталась и "королю шоу-бизнеса" Филиппу Киркорову, но какая - это секрет. Борис Смолкин стал отцом Золушки, а злой мачехой Елена Степаненко.
В мюзикле звезды порадуют зрителей любимыми хитами и мелодиями разных лет. "Золушка" выйдет на экраны 31 декабря перед новогодним обращениям российского президента.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:31