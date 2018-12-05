Стоцкая и Семенович сыграли злых сестер в новогоднем мюзикле "Золушка"





Мюзикл "Золушка" станет первым новогодним спектаклем за последние четыре года на "России 1". Режиссером картины стал Александр Игудин.Золушкой XXI века стала актриса Наталья Медведева. Вот только сестры в этой сказке вовсе не уродливые, а гламурные красотки Анастасия Стоцкая и Анна Семенович. Принца играет Сергей Лазарев, короля - Николай Басков, как же без него. Роль в "Золушке" досталась и "королю шоу-бизнеса" Филиппу Киркорову, но какая - это секрет. Борис Смолкин стал отцом Золушки, а злой мачехой Елена Степаненко.В мюзикле звезды порадуют зрителей любимыми хитами и мелодиями разных лет. "Золушка" выйдет на экраны 31 декабря перед новогодним обращениям российского президента.