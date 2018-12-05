АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Сделай себя сам": Сироты, достигшие мировой славы
EUR 75.66 USD 66.45
Курс валют на 05.12.2018

Стоцкая и Семенович сыграли злых сестер в новогоднем мюзикле "Золушка"

Анастасия Стоцкая и Анна Семенович приняли участие в новогоднем мюзикле по мотивам известной сказки "Золушка". Звезды сыграли роли злых сестер в постановке Александра Игудина.
Стоцкая и Семенович сыграли злых сестер в новогоднем мюзикле "Золушка"

Мюзикл "Золушка" станет первым новогодним спектаклем за последние четыре года на "России 1". Режиссером картины стал Александр Игудин.

Золушкой XXI века стала актриса Наталья Медведева. Вот только сестры в этой сказке вовсе не уродливые, а гламурные красотки Анастасия Стоцкая и Анна Семенович. Принца играет Сергей Лазарев, короля - Николай Басков, как же без него. Роль в "Золушке" досталась и "королю шоу-бизнеса" Филиппу Киркорову, но какая - это секрет. Борис Смолкин стал отцом Золушки, а злой мачехой Елена Степаненко.

В мюзикле звезды порадуют зрителей любимыми хитами и мелодиями разных лет. "Золушка" выйдет на экраны 31 декабря перед новогодним обращениям российского президента.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологи назвали пять продуктов для борьбы с
Алена Водонаева готовится к открытию салона
Дочь Дмитрия Пескова поделилась своим распорядком
В Сети появились данные о полном изменении
В Госдепе пообещали России «боль» за арест
Участница Дома-2 Маргарита Ларченко поставила на
Стоцкая и Семенович сыграли злых сестер в
Танцор Гедиминас Таранда узнал о существовании
Звезда «Дома-2» Анастасия Балинская рассказала о
Елизавета Боярская сегодня ночью
Ирина Дубцова скорбит за умершим отцом
Телеведущая Анастасия Трегубова станет мамой в
Кристина Асмус в Instagram показала фото дочери с
Звезда проекта "Дом-2" Лиза Триандафилиди делала
Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева рассказала
В Ставропольском крае произошло ДТП из-за
Российский космонавт показал "место рождения
Звезда Дома-2 Роман Гриценко стал виновником ДТП
Волочкова намекнула на роман с Басковым
Ксения Бородина в эфире «Дома-2» довела Илью
В Волгограде 9 транспортных средств попали в ДТП
Ученые: Рис может быть опасен для здоровья
Ольга Бузова и другие звёзды выступили на зимней
Татьяна Навка оказалась совладелицей
В Ростуризме назвали самые популярные у россиян
Певица Виктория Дайнеко поставила дома необычную
Анастасия Ивлеева показала подписчикам поцелуй с
Эскадра НЛО была замечена свидетелями события в
Брежнева опубликовала сексуальный снимок с
Лайма Вайкуле продает свой роскошный особняк в
Просмотреть все новости