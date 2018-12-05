АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Сделай себя сам": Сироты, достигшие мировой славы
EUR 75.66 USD 66.45
Курс валют на 05.12.2018

Звезда проекта "Дом-2" Лиза Триандафилиди делала пластику груди в прямом эфире

Бывшая участница скандального телепроекта "Дом-2" Лиза Триандафилиди решилась на серьёзную пластическую операцию

Девушку не устраивала форма груди, которая деформировалась после резкого похудения. За работу взялась одна из известных медицинских клиник, а сама операция была выполнена в прямом эфире.

Звезда проекта "Дом-2" Лиза Триандафилиди делала пластику груди в прямом эфире

Лиза всегда славилась своей красотой, которая сводила с ума мужчин не только на "Доме-2", но и за его периметром. В настоящее время девушка строит карьеру за пределами шоу, а совсем недавно узаконила свои отношения с Алексеем Чайчицом.

Экс-участница телестройки никогда не скрывала того, что у неё есть свои комплексы. Но сильное похудение Лизы, негативно отразилось на форме груди, с чем она смириться никак не смогла.

Звезда проекта "Дом-2" Лиза Триандафилиди делала пластику груди в прямом эфире

История, которой Лиза Триандафилиди поделилась в Instagram тронула специалистов одной из Московских клиник, после чего они предложили девушке бесплатную помощь. Операция была выполнена в прямом эфире, многие из поклонников девушки высказались крайне отрицательно осудив происходящее. Пластика в прямом эфире - это бред, высказывались пользователи, ведь процедура является очень интимной и деликатной. Но нашлись и те, кто поддержал девушку.

Звезда проекта "Дом-2" Лиза Триандафилиди делала пластику груди в прямом эфире

Как прошла операция - пока неизвестно. Однако фанаты ждут и верят, что девушка после реабилитации поделится информацией со всеми подписчиками.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:59

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологи назвали пять продуктов для борьбы с
Алена Водонаева готовится к открытию салона
Дочь Дмитрия Пескова поделилась своим распорядком
В Сети появились данные о полном изменении
В Госдепе пообещали России «боль» за арест
Участница Дома-2 Маргарита Ларченко поставила на
Стоцкая и Семенович сыграли злых сестер в
Танцор Гедиминас Таранда узнал о существовании
Звезда «Дома-2» Анастасия Балинская рассказала о
Елизавета Боярская сегодня ночью
Ирина Дубцова скорбит за умершим отцом
Телеведущая Анастасия Трегубова станет мамой в
Кристина Асмус в Instagram показала фото дочери с
Звезда проекта "Дом-2" Лиза Триандафилиди делала
Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева рассказала
В Ставропольском крае произошло ДТП из-за
Российский космонавт показал "место рождения
Звезда Дома-2 Роман Гриценко стал виновником ДТП
Волочкова намекнула на роман с Басковым
Ксения Бородина в эфире «Дома-2» довела Илью
В Волгограде 9 транспортных средств попали в ДТП
Ученые: Рис может быть опасен для здоровья
Ольга Бузова и другие звёзды выступили на зимней
Татьяна Навка оказалась совладелицей
В Ростуризме назвали самые популярные у россиян
Певица Виктория Дайнеко поставила дома необычную
Анастасия Ивлеева показала подписчикам поцелуй с
Эскадра НЛО была замечена свидетелями события в
Брежнева опубликовала сексуальный снимок с
Лайма Вайкуле продает свой роскошный особняк в
Просмотреть все новости