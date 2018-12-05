Звезда проекта "Дом-2" Лиза Триандафилиди делала пластику груди в прямом эфире
Бывшая участница скандального телепроекта "Дом-2" Лиза Триандафилиди решилась на серьёзную пластическую операцию
Девушку не устраивала форма груди, которая деформировалась после резкого похудения. За работу взялась одна из известных медицинских клиник, а сама операция была выполнена в прямом эфире.
Лиза всегда славилась своей красотой, которая сводила с ума мужчин не только на "Доме-2", но и за его периметром. В настоящее время девушка строит карьеру за пределами шоу, а совсем недавно узаконила свои отношения с Алексеем Чайчицом.
Экс-участница телестройки никогда не скрывала того, что у неё есть свои комплексы. Но сильное похудение Лизы, негативно отразилось на форме груди, с чем она смириться никак не смогла.
История, которой Лиза Триандафилиди поделилась в Instagram тронула специалистов одной из Московских клиник, после чего они предложили девушке бесплатную помощь. Операция была выполнена в прямом эфире, многие из поклонников девушки высказались крайне отрицательно осудив происходящее. Пластика в прямом эфире - это бред, высказывались пользователи, ведь процедура является очень интимной и деликатной. Но нашлись и те, кто поддержал девушку.
Как прошла операция - пока неизвестно. Однако фанаты ждут и верят, что девушка после реабилитации поделится информацией со всеми подписчиками.
Девушку не устраивала форма груди, которая деформировалась после резкого похудения. За работу взялась одна из известных медицинских клиник, а сама операция была выполнена в прямом эфире.
Лиза всегда славилась своей красотой, которая сводила с ума мужчин не только на "Доме-2", но и за его периметром. В настоящее время девушка строит карьеру за пределами шоу, а совсем недавно узаконила свои отношения с Алексеем Чайчицом.
Экс-участница телестройки никогда не скрывала того, что у неё есть свои комплексы. Но сильное похудение Лизы, негативно отразилось на форме груди, с чем она смириться никак не смогла.
История, которой Лиза Триандафилиди поделилась в Instagram тронула специалистов одной из Московских клиник, после чего они предложили девушке бесплатную помощь. Операция была выполнена в прямом эфире, многие из поклонников девушки высказались крайне отрицательно осудив происходящее. Пластика в прямом эфире - это бред, высказывались пользователи, ведь процедура является очень интимной и деликатной. Но нашлись и те, кто поддержал девушку.
Как прошла операция - пока неизвестно. Однако фанаты ждут и верят, что девушка после реабилитации поделится информацией со всеми подписчиками.