Звезда проекта "Дом-2" Лиза Триандафилиди делала пластику груди в прямом эфире





Девушку не устраивала форма груди, которая деформировалась после резкого похудения. За работу взялась одна из известных медицинских клиник, а сама операция была выполнена в прямом эфире.Лиза всегда славилась своей красотой, которая сводила с ума мужчин не только на "Доме-2", но и за его периметром. В настоящее время девушка строит карьеру за пределами шоу, а совсем недавно узаконила свои отношения с Алексеем Чайчицом.Экс-участница телестройки никогда не скрывала того, что у неё есть свои комплексы. Но сильное похудение Лизы, негативно отразилось на форме груди, с чем она смириться никак не смогла.История, которой Лиза Триандафилиди поделилась в Instagram тронула специалистов одной из Московских клиник, после чего они предложили девушке бесплатную помощь. Операция была выполнена в прямом эфире, многие из поклонников девушки высказались крайне отрицательно осудив происходящее. Пластика в прямом эфире - это бред, высказывались пользователи, ведь процедура является очень интимной и деликатной. Но нашлись и те, кто поддержал девушку.Как прошла операция - пока неизвестно. Однако фанаты ждут и верят, что девушка после реабилитации поделится информацией со всеми подписчиками.