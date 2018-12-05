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Ирина Дубцова скорбит за умершим отцом

На своей странице в Instagram певица Ирина Дубцова опубликовала ретро-снимок с покойным отцом. Исполнительница отметила, что скорбит за Виктором Дубцовым и очень за ним скучает.

Ирина Дубцова скорбит за умершим отцом


На черно-белой фотографии Дубцова запечатлена с папой. В описании к снимку певица призналась отцу в любви. «Виктор Дубцов. 4.12.1950 4.12.2011», написала артистка. В комментариях к посту подписчики написали большое количество слов поддержки и соболезнований. «Светлые и добрые люди уходят в свой день рождения. У меня брат тоже умер в день своего рождения. Я уверена, им там лучше, чем здесь», «Кого уже нет с нами в этом мире, в наших сердцах навсегда», «Помню его веселого, озорного, с шутками», писали в комментариях подписчики. За 13 часов с момента публикации пост набрал почти 20 тысяч просмотров и более 300 комментариев.

Виктор Дубцов был известным музыкантом и режиссером в Волгограде. Он скончался в 2011 году в 61-летнем возрасте в день своего рождения. После вечеринки в ресторане в кругу родных и близких Виктор Дубцов поехал домой, где ему стало плохо. Медики оказались бессильны, и он умер от проблем с сердцем. Отметим, что он не жаловался на здоровье и не имел вредных привычек.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:13

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