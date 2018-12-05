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Телеведущая Анастасия Трегубова станет мамой в четвертый раз

Ведущая Первого канала готовится к новому событию: она скоро станет мамой в четвертый раз. Анастасия Трегубова на пятом месяце беременности.

Телеведущая Анастасия Трегубова станет мамой в четвертый раз

Звезда телевидения Анастасия Трегубова вместе с мужем Александром ожидают пополнения в семье. Мама троих детей: Елизаветы, Михаила и родившейся в начале нынешнего года Ники призналась, что муж "почувствовал" малыша и сам предложил сделать тест. "Муж был прав", - улыбается знаменитость.

Блондинка раньше говорила, что не представляла себя в роли многодетной мамы. Анастасия Трегубова мечтала о дочери и сыне. При этом старшей должна быть девочка, чтобы помогать младшему брату. Получилось так, как хотелось.

Сейчас счастливая мама на судьбу не жалуется и уверена, что все будет хорошо. Ведущая успевает работать, уделяет много времени своим наследникам. Времени у звезды даже на отдых хватает. Они с мужем недавно вернулись из Таиланда, а впечатлениями и красивыми снимками ведущая поделилась в Instagram.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:07

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