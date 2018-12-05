Телеведущая Анастасия Трегубова станет мамой в четвертый раз





Звезда телевидения Анастасия Трегубова вместе с мужем Александром ожидают пополнения в семье. Мама троих детей: Елизаветы, Михаила и родившейся в начале нынешнего года Ники призналась, что муж "почувствовал" малыша и сам предложил сделать тест. "Муж был прав", - улыбается знаменитость.Блондинка раньше говорила, что не представляла себя в роли многодетной мамы. Анастасия Трегубова мечтала о дочери и сыне. При этом старшей должна быть девочка, чтобы помогать младшему брату. Получилось так, как хотелось.Сейчас счастливая мама на судьбу не жалуется и уверена, что все будет хорошо. Ведущая успевает работать, уделяет много времени своим наследникам. Времени у звезды даже на отдых хватает. Они с мужем недавно вернулись из Таиланда, а впечатлениями и красивыми снимками ведущая поделилась в Instagram.