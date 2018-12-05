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Звезда Дома-2 Роман Гриценко стал виновником ДТП

Накануне, 4 декабря бывший участник популярного реалити-шоу Дом-2 Роман Гриценко попал в дорожно-транспортное происшествие.

Сообщается, что Рома ехал в машине вместе со своим несовершеннолетним братом Богданом.

Звезда Дома-2 Роман Гриценко стал виновником ДТП

Сам молодой человек рассказал в социальной сети, что в его иномарку на полной скорости врезалось другое авто. Однако Гриценко не отрицает, что он сам был виноват в ДТП. Рома рассказывает, что виной всему был его маневр - поворот налево из крайнего правого ряда.
Звезда Дома-2 Роман Гриценко стал виновником ДТП

Также бывший бойфренд Бузовой во всём винит гололед и плохую видимость.

Впереди у парня ремонт своего авто и ему нужно будет выложить не менее 150 тысяч рублей.

Хорошо, что дорожно-транспортное происшествие обошлось без каких-либо травм, а, тем более, без жертв. Сам брат Романа также не получил ни одной царапины.



 
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Происшествия / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:41

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