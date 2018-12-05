Звезда Дома-2 Роман Гриценко стал виновником ДТП





Сообщается, что Рома ехал в машине вместе со своим несовершеннолетним братом Богданом.Сам молодой человек рассказал в социальной сети, что в его иномарку на полной скорости врезалось другое авто. Однако Гриценко не отрицает, что он сам был виноват в ДТП. Рома рассказывает, что виной всему был его маневр - поворот налево из крайнего правого ряда.Также бывший бойфренд Бузовой во всём винит гололед и плохую видимость.Впереди у парня ремонт своего авто и ему нужно будет выложить не менее 150 тысяч рублей.Хорошо, что дорожно-транспортное происшествие обошлось без каких-либо травм, а, тем более, без жертв. Сам брат Романа также не получил ни одной царапины.