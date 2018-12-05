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Российский космонавт показал "место рождения смартфонов"

Российский астронавт Сергей Рязанский показал в Twitter "место рождения смартфонов". С орбиты удалось заснять крупнейший в Чили солончак.
Российский космонавт показал "место рождения смартфонов"

Рязанский опубликовал в своём блоге фото Салар-де-Атакамы в Южной Америке, где, по выражению космонавта, "рождаются смартфоны". На чилийском солончаке, третьем в мире по величине, добывают литий, используемый при сборке аккумуляторных батарей. Таким образом, благодаря месторождению производители изготавливают не только смартфоны, но и множество другой электротехники, которой люди пользуются ежедневно.

Третья часть поставок лития приходится именно на солончак в Чили, хранящий больше четверти (27%) всех запасов этого металла по данным американской геологической службы. Он преимущественно содержится в подземных солёных водах, которые качают на поверхность через буровые колодцы. Методом выпаривания жидкости добывают осадок из лития.
Российский космонавт показал "место рождения смартфонов"

Сергей Рязанский является первым в мире учёным, получившим должность капитана на космическом корабле. Член отряда Роскосмоса был удостоен звания Героя Российской Федерации.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:43

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