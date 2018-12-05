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Ксения Бородина в эфире «Дома-2» довела Илью Яббарова до слёз

Очередное телешоу «Бородина против Бузовой», которое было посвящено Илье Яббарову и его женщинам, закончилось тем, что Ксения снова довела участника до слез.

Несколько часов назад в социальных сетях появился видеоролик, который буквально взорвал Сеть. А все из-за того, что Бородина больше не стала молчать и высказала Яббарову все, что о нем думает.

Ксения Бородина в эфире «Дома-2» довела Илью Яббарова до слёз

На видео Ксения поинтересовалась у Ильи, правда ли, что у его новой возлюбленной Маргариты уже «месяц задержка»?

«На сегодняшний день, да, Ксюш» - отвечает Яббаров Бородиной.

Эти слова настолько сильно разозлили ведущую «Дома-2», что она решила высказать своему подопечному прямо во время эфира, кем она его считает.

«Илья, ты получаешься НЕДОпарень, НЕДОотец, НЕДОжених!!!» - разгневано заявила Бородина Яббарову.


Ксения Бородина в эфире «Дома-2» довела Илью Яббарова до слёз

Нужно сказать, что ролик довольно быстро набрал популярности в социальных сетях, а поклонники реалити-шоу «Дом-2» поспешили высказать свое мнение по поводу увиденного. Один за другим телезрители принялись заявлять, что руководству проекта уже давно нужно было отправить Яббарова за ворота, когда он отказался мириться с беременной Аленой Рапунцель-младшей.

«Кошмар! В этом, Бородина, как раз вы все и виноваты! Вместо того, чтобы поставить условие Яббарову или и вовсе выгнать его за ворота, вы ему все поощряли! Скоро он и эту Марго бросит! Вот увидите» - написала одна из фанаток «Дома-2».

К слову, совсем скоро Рапунцель-младшая отправиться в роддом. Яббаров по-прежнему заявляет, что не намерен давать фамилию этому ребенку и целиком и полностью отказывается от него. Что же касается Ларченко и ее положения, будет ясно уже в сегодняшнем эфире.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:31

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