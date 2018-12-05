В Волгограде 9 транспортных средств попали в ДТП





Все авто следовали в попутном направлении. Авто, которое ехало впереди, затормозило. При этом произошло столкновение остальных машин по инерции. В результате аварии никто не пострадал. Владельцы авто сами смогли самостоятельно зафиксировать повреждения машин. Когда прибыли сотрудники Госавтоинспекции, проезжая часть дороги была очищена. Все участники аварии направились в полицию, где будут оформлены документы по ДТП. В МВД отметили, что утром 5 декабря зафиксировали несколько десятков незначительных ДТП, которые связаны с погодными условиями, а также с игнорированием водителей необходимости замены автомобильных шин на зимние.ГАИ Волгоградской области предупредило водителей касательно ухудшения погодных, а также дорожных условий по региону, напоминая, что следует соблюдать ПДД.