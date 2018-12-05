Волочкова намекнула на роман с Басковым

Она отметила, что ежедневно журналисты ей приписывают любовные отношения с самыми разными мужчинами. Что касается «моего любимого Коли Баскова», то балерина назвала его одним из самых заботливых, щедрых и порядочных мужчин в ее жизни. Она вспомнила, какие подарки он делал ей, и как заботился о ее дочери Ариадне.Подогрела интерес к возможному роману между звездами российской эстрады и публикация совместного снимка. На фотографии балерина прижалась головой к Баскову и положила руку на его плечо. Однако больше подписчиков и обозревателей светской жизни заинтересовала подпись к снимку: «С моим любимым Колей». Из-за этого многие пользователи стали уверены, что их связывают романтические, а не только дружеские отношения. Снимок набрал почти 9 тысяч отметок «Нравится» и более 600 комментариев.Отметим, что несколько лет назад Анастасия Волочкова и Николай Басков действительно были парой, о чем много писали в средствах массовой информации. После разрыва отношений они сохранили теплоту и остались друзьями.