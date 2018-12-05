АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Сделай себя сам": Сироты, достигшие мировой славы
EUR 75.66 USD 66.45
Курс валют на 05.12.2018

Волочкова намекнула на роман с Басковым

Премьеру мюзикла «Саша/Alex» Алексея Сеченова Анастасия Волочкова посетила в компании Николая Баскова. Во время общения с журналистами Волочкова намекнула на роман с певцом.

Волочкова намекнула на роман с Басковым


Она отметила, что ежедневно журналисты ей приписывают любовные отношения с самыми разными мужчинами. Что касается «моего любимого Коли Баскова», то балерина назвала его одним из самых заботливых, щедрых и порядочных мужчин в ее жизни. Она вспомнила, какие подарки он делал ей, и как заботился о ее дочери Ариадне.

Подогрела интерес к возможному роману между звездами российской эстрады и публикация совместного снимка. На фотографии балерина прижалась головой к Баскову и положила руку на его плечо. Однако больше подписчиков и обозревателей светской жизни заинтересовала подпись к снимку: «С моим любимым Колей». Из-за этого многие пользователи стали уверены, что их связывают романтические, а не только дружеские отношения. Снимок набрал почти 9 тысяч отметок «Нравится» и более 600 комментариев.

Отметим, что несколько лет назад Анастасия Волочкова и Николай Басков действительно были парой, о чем много писали в средствах массовой информации. После разрыва отношений они сохранили теплоту и остались друзьями.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 10:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологи назвали пять продуктов для борьбы с
Алена Водонаева готовится к открытию салона
Дочь Дмитрия Пескова поделилась своим распорядком
В Сети появились данные о полном изменении
В Госдепе пообещали России «боль» за арест
Участница Дома-2 Маргарита Ларченко поставила на
Стоцкая и Семенович сыграли злых сестер в
Танцор Гедиминас Таранда узнал о существовании
Звезда «Дома-2» Анастасия Балинская рассказала о
Елизавета Боярская сегодня ночью
Ирина Дубцова скорбит за умершим отцом
Телеведущая Анастасия Трегубова станет мамой в
Кристина Асмус в Instagram показала фото дочери с
Звезда проекта "Дом-2" Лиза Триандафилиди делала
Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева рассказала
В Ставропольском крае произошло ДТП из-за
Российский космонавт показал "место рождения
Звезда Дома-2 Роман Гриценко стал виновником ДТП
Волочкова намекнула на роман с Басковым
Ксения Бородина в эфире «Дома-2» довела Илью
В Волгограде 9 транспортных средств попали в ДТП
Ученые: Рис может быть опасен для здоровья
Ольга Бузова и другие звёзды выступили на зимней
Татьяна Навка оказалась совладелицей
В Ростуризме назвали самые популярные у россиян
Певица Виктория Дайнеко поставила дома необычную
Анастасия Ивлеева показала подписчикам поцелуй с
Эскадра НЛО была замечена свидетелями события в
Брежнева опубликовала сексуальный снимок с
Лайма Вайкуле продает свой роскошный особняк в
Просмотреть все новости