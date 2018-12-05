Ольга Бузова и другие звёзды выступили на зимней вечеринке SnowПати
В спортивном комплексе "Олимпийский" состоялось долгожданное мероприятие 2018 года, где собрались все топовые звёзды
На сцене в этот день выступали: Ольга Бузова, Artik & Asti и даже Ханна, которая недавно стала мамой.
"SnowПати" - именно так назвали "мероприятие в белом". Всё было как в зимней сказке, а зал немного походил на заснеженные горы. Лучи прожекторов, яркие, светящиеся браслеты ослепляли, а песни звёзд создавали особое настроение.
Те, кто в этот вечер попал на концерт, смогли услышать певицу Ёлку, Юлиану Караулову, Олега Майами, Ольгу Бузову и других артистов.
Большинство звёзд придерживались слогана "Все в белом", но кто-то решил выделиться. Например Ида Галич не изменила своему любимому ярко-салатовому цвету и подобрала наряд в кислотных оттенках. Также многие отметили, что Бузова в наряде Снежной королевы выглядела потрясающе.
Впрочем телеведущая проекта Дома-2 на каждом мероприятии появляется в чём-то эксклюзивном и её просто невозможно не заметить.
Концерт длился пару часов, за которые зрители смогли увидеть не только песенные номера, но и цирковые, в которых принимали участие сами звёзды.
На сцене в этот день выступали: Ольга Бузова, Artik & Asti и даже Ханна, которая недавно стала мамой.
"SnowПати" - именно так назвали "мероприятие в белом". Всё было как в зимней сказке, а зал немного походил на заснеженные горы. Лучи прожекторов, яркие, светящиеся браслеты ослепляли, а песни звёзд создавали особое настроение.
Те, кто в этот вечер попал на концерт, смогли услышать певицу Ёлку, Юлиану Караулову, Олега Майами, Ольгу Бузову и других артистов.
Большинство звёзд придерживались слогана "Все в белом", но кто-то решил выделиться. Например Ида Галич не изменила своему любимому ярко-салатовому цвету и подобрала наряд в кислотных оттенках. Также многие отметили, что Бузова в наряде Снежной королевы выглядела потрясающе.
Впрочем телеведущая проекта Дома-2 на каждом мероприятии появляется в чём-то эксклюзивном и её просто невозможно не заметить.
Концерт длился пару часов, за которые зрители смогли увидеть не только песенные номера, но и цирковые, в которых принимали участие сами звёзды.