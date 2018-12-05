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Татьяна Навка оказалась совладелицей производителя соли из Крыма

Татьяна Навка оказалась совладелицей производителя морской соли из Крыма. Доля жены Дмитрия Пескова в кооперативе "Галит" равна 16 процентам.
Татьяна Навка оказалась совладелицей производителя соли из Крыма

Как передаёт The Bell, российская фигуристка Навка в ноябре этого года была зарегистрирована как совладелица предприятия, производящего и продающего морскую соль в Крыму. В Едином госреестре, куда спортсменка попала как юрлицо, её доля от прибыли указана в размере 16,67 процентов, как и у остальных 5 партнёров.

"Галит" находится рядом с городом Евпатория в Сакском районе полуострова. Оборот кооператива в прошлом году составил 44,7 миллиона рублей, принеся владельцам 3,5 млн руб. чистой прибыли.

Сама Навка подтвердила, что она и дольщики стали сотрудничать в феврале 2018-го. Контрагентами "Галита" выступают Управление строительства и благоустройства Алушты и Крымавтодор.

Отметим, что в прошедшем году супруга Дмитрия Пескова обошла по личным доходам остальных жён российских политиков в президентской администрации. Двукратная чемпионка мира заработала 200 миллионов рублей за 2017 год.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:00

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