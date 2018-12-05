Татьяна Навка оказалась совладелицей производителя соли из Крыма

Как передаёт The Bell, российская фигуристка Навка в ноябре этого года была зарегистрирована как совладелица предприятия, производящего и продающего морскую соль в Крыму. В Едином госреестре, куда спортсменка попала как юрлицо, её доля от прибыли указана в размере 16,67 процентов, как и у остальных 5 партнёров."Галит" находится рядом с городом Евпатория в Сакском районе полуострова. Оборот кооператива в прошлом году составил 44,7 миллиона рублей, принеся владельцам 3,5 млн руб. чистой прибыли.Сама Навка подтвердила, что она и дольщики стали сотрудничать в феврале 2018-го. Контрагентами "Галита" выступают Управление строительства и благоустройства Алушты и Крымавтодор.Отметим, что в прошедшем году супруга Дмитрия Пескова обошла по личным доходам остальных жён российских политиков в президентской администрации. Двукратная чемпионка мира заработала 200 миллионов рублей за 2017 год.