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В Ростуризме назвали самые популярные у россиян новогодние направления

Сотрудники Ростуризма назвали самые популярные у россиян новогодние направления для путешествий в конце начале года. В ТОП-5 попали новые места, по сравнению с прошлыми рейтингами.

В Ростуризме назвали самые популярные у россиян новогодние направления


Руководитель ведомства Олег Сафонов сообщил, что в список впервые вошел Крым, что стало возможным благодаря лучшей транспортной доступности региона. Также в рейтинг попали традиционные Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Ставропольский край. В Ростуризме отметили, что рейтинг составлялся на основе данных о бронировании билетов на авиарейсы. На столицу пришлось 17% заказов, у Сочи 13%, а у Симферополя 7%. Санкт-Петербург и Ставрополь набрали по немногим более 3%.

Эксперты отмечают, что попадание Крыма в рейтинг самых популярных мест для новогодних путешествий стало возможным благодаря открытию Крымского моста, снижению стоимости авиаперелетов на 39% и доступных цен на проживание в гостиницах. Данные факторы уже повлияли на турпоток в регион, который в текущем году вырос на 30% и с января полуостров посетили 6,3 млн человек.

По мнению специалистов, на популярность внутреннего рынка повлияли высокие недоступные для россиян цены на европейские курорты во Франции и Австрии, а также Таиланде. При этом, разница может быть существенной. Так, недельный отдых в Таиланде обойдется в 90 тысяч рублей, а в Сочи можно отдохнуть в три раза дешевле. По словам специалистов, по-прежнему популярностью пользуются турецкие города Стамбул, Анталия и Каппадокия.

По данным социологических опросов, в текущем году лишь 5% россиян намерены отправиться на новый года за границу. 8% опрошенных планируют посетить Крым и Кавказ, а 4% отправятся в другие места.



 
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Общество
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 09:52

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