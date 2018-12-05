В Ростуризме назвали самые популярные у россиян новогодние направления





Руководитель ведомства Олег Сафонов сообщил, что в список впервые вошел Крым, что стало возможным благодаря лучшей транспортной доступности региона. Также в рейтинг попали традиционные Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Ставропольский край. В Ростуризме отметили, что рейтинг составлялся на основе данных о бронировании билетов на авиарейсы. На столицу пришлось 17% заказов, у Сочи 13%, а у Симферополя 7%. Санкт-Петербург и Ставрополь набрали по немногим более 3%.Эксперты отмечают, что попадание Крыма в рейтинг самых популярных мест для новогодних путешествий стало возможным благодаря открытию Крымского моста, снижению стоимости авиаперелетов на 39% и доступных цен на проживание в гостиницах. Данные факторы уже повлияли на турпоток в регион, который в текущем году вырос на 30% и с января полуостров посетили 6,3 млн человек.По мнению специалистов, на популярность внутреннего рынка повлияли высокие недоступные для россиян цены на европейские курорты во Франции и Австрии, а также Таиланде. При этом, разница может быть существенной. Так, недельный отдых в Таиланде обойдется в 90 тысяч рублей, а в Сочи можно отдохнуть в три раза дешевле. По словам специалистов, по-прежнему популярностью пользуются турецкие города Стамбул, Анталия и Каппадокия.По данным социологических опросов, в текущем году лишь 5% россиян намерены отправиться на новый года за границу. 8% опрошенных планируют посетить Крым и Кавказ, а 4% отправятся в другие места.