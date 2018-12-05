Певица Виктория Дайнеко поставила дома необычную елку

В микроблоге Instagram Виктория Дайнеко опубликовала фото новогодней красавицы, которая уже украшает ее дом. Знаменитость купила небольшую елочку. Изюминка в том, что дерево находится в специальном горшке, и после праздников елку не придется выбрасывать, а можно будет просто пересадить.Певица очень порадовала фанатов неожиданной идеей и они сразу же поддержали Викторию Дайнеко: "Хорошая идея с такой елочкой, а то жаль те, что выкидываются через неделю", "Крутая елочка". Некоторые писали, что так же пытались растить дома елку, однако она сбросила иголки за месяц и высохла.