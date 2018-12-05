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Певица Виктория Дайнеко поставила дома необычную елку

Звезда российского шоу-бизнеса уже начала подготовку к Новому году. Виктория Дайнеко решила поставить дома необычную елку. Идея певицы понравилась поклонникам и они готовы последовать ее примеру.
Певица Виктория Дайнеко поставила дома необычную елку

В микроблоге Instagram Виктория Дайнеко опубликовала фото новогодней красавицы, которая уже украшает ее дом. Знаменитость купила небольшую елочку. Изюминка в том, что дерево находится в специальном горшке, и после праздников елку не придется выбрасывать, а можно будет просто пересадить.

Певица очень порадовала фанатов неожиданной идеей и они сразу же поддержали Викторию Дайнеко: "Хорошая идея с такой елочкой, а то жаль те, что выкидываются через неделю", "Крутая елочка". Некоторые писали, что так же пытались растить дома елку, однако она сбросила иголки за месяц и высохла.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:43

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