Брежнева опубликовала сексуальный снимок с блондинкой

На изображении, сделанном в салоне роскошного автомобиля, суперзвезды демонстрируют свои элегантные длинные ноги, а певица кокетливо поправляет локон Перминовой. В описанию к фотографии Брежнева отметила, что никогда еще на одном снимке не было столько красоты и нежности. Также она предложила подписчикам высказать свое мнение по поводу схожести их внешности. В комментариях пользователи писали, что Брежнева и Перминова действительно похожи между собой, а что больше всего их объединяет — это внеземная красота. «А я даже присмотрелась, кто есть кто», «Как на обложку журнала! Эстетика зашкаливает, ничего лишнего, все супер стильно. Хочу такую же фигуру и фото», - писали в комментариях подписчики. Нашлись и те, кому снимок пришелся не по душе и увидели в нем пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений: «Неоднозначное фото. Слишком много в средствах массовой информации появилось «пропаганды». Мало концентрации на традиционных «мальчик-девочка».За короткий промежуток времени пост набрала свыше 140 тысяч отметок «Нравится» и почти 900 комментариев.