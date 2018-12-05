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В полиции Москвы опровергли информацию о розыске вооруженного дезертира

В полиции Москвы прокомментировали информацию по поводу введения плана «Сирена» из-за сбежавшего в столицу вооруженного дезертира из Владимирской области. В главке опровергли данную информацию.

В полиции Москвы опровергли информацию о розыске вооруженного дезертира


По словам собеседника в пресс-службе правоохранителей, в Москве подобных мероприятий для розыска людей на 07:00 5 декабря не проводится. О розыске сбежавшего военнослужащего с автоматом ничего неизвестно.

До этого многие СМИ писали, что в столице был введен оперативный план «Сирена» для розыска сотрудника ВОХРа, который дежурил на мосту во Владимировской области, но покинул место несения службы с оружием и двумя обоймами патронов к нему. По некоторым данным, он мог направляться в Москву, его видели в Подмосковье на автомобиле ВАЗ.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 08:58

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