В полиции Москвы опровергли информацию о розыске вооруженного дезертира
В полиции Москвы прокомментировали информацию по поводу введения плана «Сирена» из-за сбежавшего в столицу вооруженного дезертира из Владимирской области. В главке опровергли данную информацию.
По словам собеседника в пресс-службе правоохранителей, в Москве подобных мероприятий для розыска людей на 07:00 5 декабря не проводится. О розыске сбежавшего военнослужащего с автоматом ничего неизвестно.
До этого многие СМИ писали, что в столице был введен оперативный план «Сирена» для розыска сотрудника ВОХРа, который дежурил на мосту во Владимировской области, но покинул место несения службы с оружием и двумя обоймами патронов к нему. По некоторым данным, он мог направляться в Москву, его видели в Подмосковье на автомобиле ВАЗ.
По словам собеседника в пресс-службе правоохранителей, в Москве подобных мероприятий для розыска людей на 07:00 5 декабря не проводится. О розыске сбежавшего военнослужащего с автоматом ничего неизвестно.
До этого многие СМИ писали, что в столице был введен оперативный план «Сирена» для розыска сотрудника ВОХРа, который дежурил на мосту во Владимировской области, но покинул место несения службы с оружием и двумя обоймами патронов к нему. По некоторым данным, он мог направляться в Москву, его видели в Подмосковье на автомобиле ВАЗ.
Происшествия
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 08:58