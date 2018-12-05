В полиции Москвы опровергли информацию о розыске вооруженного дезертира





По словам собеседника в пресс-службе правоохранителей, в Москве подобных мероприятий для розыска людей на 07:00 5 декабря не проводится. О розыске сбежавшего военнослужащего с автоматом ничего неизвестно.До этого многие СМИ писали, что в столице был введен оперативный план «Сирена» для розыска сотрудника ВОХРа, который дежурил на мосту во Владимировской области, но покинул место несения службы с оружием и двумя обоймами патронов к нему. По некоторым данным, он мог направляться в Москву, его видели в Подмосковье на автомобиле ВАЗ.