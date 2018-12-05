На Камчатке нашли тело ребенка в стиральной машине
В региональном отделении Следственного комитета сообщили, что на Камчатке в одном из населенных пунктов Елизовского района в запертой изнутри стиральной машине найдено тело ребенка. По данному факту правоохранители начали проверку.
Труп девятилетнего мальчика нашла мать, которая как раз вернулась с работы. Инцидент произошел около 18:00 по местному времени (09:00 по Москве) 4 ноября. По словам женщины, ребенок уже залезал в бытовую технику несколько лет назад. Тогда его удалось спасти. На этот раз школьник остался дома один, а машинка была заперта изнутри. Отец ребенка на данный момент находится в командировке вдали от дома.
В Следкоме не называют населенного пункта, где произошел несчастный случай. Точная причина смерти будет названа по результатам проведения судмедэкспертизы. Процессуальное решение по данному факту примут позже.
Труп девятилетнего мальчика нашла мать, которая как раз вернулась с работы. Инцидент произошел около 18:00 по местному времени (09:00 по Москве) 4 ноября. По словам женщины, ребенок уже залезал в бытовую технику несколько лет назад. Тогда его удалось спасти. На этот раз школьник остался дома один, а машинка была заперта изнутри. Отец ребенка на данный момент находится в командировке вдали от дома.
В Следкоме не называют населенного пункта, где произошел несчастный случай. Точная причина смерти будет названа по результатам проведения судмедэкспертизы. Процессуальное решение по данному факту примут позже.
Происшествия
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 08:54