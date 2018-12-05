На Камчатке нашли тело ребенка в стиральной машине





Труп девятилетнего мальчика нашла мать, которая как раз вернулась с работы. Инцидент произошел около 18:00 по местному времени (09:00 по Москве) 4 ноября. По словам женщины, ребенок уже залезал в бытовую технику несколько лет назад. Тогда его удалось спасти. На этот раз школьник остался дома один, а машинка была заперта изнутри. Отец ребенка на данный момент находится в командировке вдали от дома.В Следкоме не называют населенного пункта, где произошел несчастный случай. Точная причина смерти будет названа по результатам проведения судмедэкспертизы. Процессуальное решение по данному факту примут позже.