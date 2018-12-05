АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Сделай себя сам": Сироты, достигшие мировой славы
EUR 75.66 USD 66.45
Курс валют на 05.12.2018

На Камчатке нашли тело ребенка в стиральной машине

В региональном отделении Следственного комитета сообщили, что на Камчатке в одном из населенных пунктов Елизовского района в запертой изнутри стиральной машине найдено тело ребенка. По данному факту правоохранители начали проверку.

На Камчатке нашли тело ребенка в стиральной машине


Труп девятилетнего мальчика нашла мать, которая как раз вернулась с работы. Инцидент произошел около 18:00 по местному времени (09:00 по Москве) 4 ноября. По словам женщины, ребенок уже залезал в бытовую технику несколько лет назад. Тогда его удалось спасти. На этот раз школьник остался дома один, а машинка была заперта изнутри. Отец ребенка на данный момент находится в командировке вдали от дома.
В Следкоме не называют населенного пункта, где произошел несчастный случай. Точная причина смерти будет названа по результатам проведения судмедэкспертизы. Процессуальное решение по данному факту примут позже.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 08:54

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые установили, что пчелы-бунтари могут быть
В полиции Москвы опровергли информацию о розыске
На Камчатке нашли тело ребенка в стиральной машине
Агата Муцениеце публиковала фотографию с мужем и
Специалист рассказал ,что огромный НЛО в форме
Евгения Феофилактова: Родители Антона Гусева не
Светлана Ходченкова произвела фурор на закрытой
Дерматологи сообщили о том, как избежать
Алена Хмельницкая разместила в Instagram
Ученые сравнили цикад-снайперов в процессе
Анна Седокова ведет борьбу за наследство
Пожилая супруга Гогена Солнцева Екатерина
Звезда Дома-2 Александр Гобозов показал свою
Звезда Дома-2 Катя Колисниченко в Instagram
Tata сконструировала новый кроссовер Harrier на
Эксперты: Запрет творчества рэперов не решит
«Турбо» и «Газпром нефть» начали продавать бензин
Ford зарегистрировал новое товарное имя Mach E
Ученые выяснили, когда супруги прекращают ругаться
УАЗ представил обновленный вариант грузового авто
Ученые: Беременность способна изменить женский
Умные часы Asus VivoWatch BP начали продавать в
Ravon отзывает в России 5 200 экземпляров Nexia R3
"Сделай себя сам": Сироты, достигшие мировой славы
Пристрастие к просмотру порноматериалов вызывает
Актер Евгений Стычкин опубликовал в Instagram
NASA показало огромного дельфина на снимках
Актер из сериала "Универ" Виталий Ендовицкий
Ани Лорак примерила шляпу волшебницы на дне
Юлия Высоцкая опровергла слухи о разрыве
Просмотреть все новости