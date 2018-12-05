Лайма Вайкуле продает свой роскошный особняк в Юрмале
Певица раньше всегда говорила журналистам, что счастливо живет в Юрмале, имея там роскошный особняк. Недавно им стало известно, что Лайма Вайкуле продает свою недвижимость, прожив в ней много лет.
Избранник звезды Андрей Латковский упомянул о порядочном покупателе, который готов приобрести дом, но не озвучил его стоимость. Пока с ним ведутся переговоры, так что если стороны придут к соглашению, сделка состоится.
Лайма Вайкуле не собирается покидать страну, где ее ценят зрители, а также предпочитает не комментировать информацию, связанную с ее отказом выступать в Крыму. Особняк имеет огромную кухню, баню, бассейн и другие помещения. Вся мебель в нем была сделана для артистки местными мастерами, но никто не знает, почему она внезапно решила принять такое решение.
Избранник звезды Андрей Латковский упомянул о порядочном покупателе, который готов приобрести дом, но не озвучил его стоимость. Пока с ним ведутся переговоры, так что если стороны придут к соглашению, сделка состоится.
Лайма Вайкуле не собирается покидать страну, где ее ценят зрители, а также предпочитает не комментировать информацию, связанную с ее отказом выступать в Крыму. Особняк имеет огромную кухню, баню, бассейн и другие помещения. Вся мебель в нем была сделана для артистки местными мастерами, но никто не знает, почему она внезапно решила принять такое решение.