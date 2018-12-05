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Пожилая супруга Гогена Солнцева Екатерина прислала ему видео

Недавно страна следила за перипетиями в отношениях бывшего участника телепроекта Дом-2, а ныне шоумена и блогера Гогена Солнцева с его пожилой супругой Екатериной Терешкович.

Сначала он просто демонстрировал свою новую жену в социальных сетях, потом похвастался, что она ради него легла под нож косметолога.

Пожилая супруга Гогена Солнцева Екатерина прислала ему видео

Затем он на всеобщее обозрение вывалил их скандал и то, как он выгнал женщину из своего дома.

Было ясно, что история отнюдь не закончилась и эту тему Гоген будет поднимать вновь и вновь. Вот и сегодня парень выложил видеоролик, где показывает, что его Катя поздравляет супруга с днём рождения.

Женщина сообщает, что до сих пор любит его, устала от разборок, и хочет всё вернуть.

Пожилая супруга Гогена Солнцева Екатерина прислала ему видео

Сам Гоген выразил тревогу и озабоченность по поводу взгляда и состояния своей жены, но отметил, что хотел бы, чтобы она хоть в его праздник оставила его в покое.

"...Без своих очередных истерик и шантажей", - заканчивает комментарий Солнцев.

Многочисленные подписчики уже поняли, что скоро на телевидении выйдет очередная серия "Саги любви Гогена".



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:59

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