Светлана Ходченкова произвела фурор на закрытой презентации

Презентация проекта «У нее другое имя» проходила в Москве в формате закрытой вечеринки. На мероприятии звезда отечественного кинематографа появилась в длинном бархатном платье ярко-красного цвета на бретелях и с глубоким разрезом на подоле. Верхняя часть наряда была украшена множеством перьев такой же цветовой гаммы. Образ артистки дополнили бежевые туфли на шпильке. Соответствующим снимком знаменитость поделилась с интернет-аудиторией.Поклонники написали под фото много приятных слов. Они отметили, что Светлана Ходченкова прекрасна, как и всегда. Также они обратили внимание, что красный цвет очень идет их любимице.