АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Сделай себя сам": Сироты, достигшие мировой славы
EUR 75.66 USD 66.45
Курс валют на 05.12.2018

Светлана Ходченкова произвела фурор на закрытой презентации

Знаменитая актриса Светлана Ходченкова недавно произвела фурор на презентации проекта «У нее другое имя» благодаря яркому образу. Разместив фотографию с мероприятия в социальной сети Instagram, она прочитала огромное количество комплиментов в свой адрес и от поклонников.

Светлана Ходченкова произвела фурор на закрытой презентации

Презентация проекта «У нее другое имя» проходила в Москве в формате закрытой вечеринки. На мероприятии звезда отечественного кинематографа появилась в длинном бархатном платье ярко-красного цвета на бретелях и с глубоким разрезом на подоле. Верхняя часть наряда была украшена множеством перьев такой же цветовой гаммы. Образ артистки дополнили бежевые туфли на шпильке. Соответствующим снимком знаменитость поделилась с интернет-аудиторией.

Поклонники написали под фото много приятных слов. Они отметили, что Светлана Ходченкова прекрасна, как и всегда. Также они обратили внимание, что красный цвет очень идет их любимице.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые установили, что пчелы-бунтари могут быть
В полиции Москвы опровергли информацию о розыске
На Камчатке нашли тело ребенка в стиральной машине
Агата Муцениеце публиковала фотографию с мужем и
Специалист рассказал ,что огромный НЛО в форме
Евгения Феофилактова: Родители Антона Гусева не
Светлана Ходченкова произвела фурор на закрытой
Дерматологи сообщили о том, как избежать
Алена Хмельницкая разместила в Instagram
Ученые сравнили цикад-снайперов в процессе
Анна Седокова ведет борьбу за наследство
Пожилая супруга Гогена Солнцева Екатерина
Звезда Дома-2 Александр Гобозов показал свою
Звезда Дома-2 Катя Колисниченко в Instagram
Tata сконструировала новый кроссовер Harrier на
Эксперты: Запрет творчества рэперов не решит
«Турбо» и «Газпром нефть» начали продавать бензин
Ford зарегистрировал новое товарное имя Mach E
Ученые выяснили, когда супруги прекращают ругаться
УАЗ представил обновленный вариант грузового авто
Ученые: Беременность способна изменить женский
Умные часы Asus VivoWatch BP начали продавать в
Ravon отзывает в России 5 200 экземпляров Nexia R3
"Сделай себя сам": Сироты, достигшие мировой славы
Пристрастие к просмотру порноматериалов вызывает
Актер Евгений Стычкин опубликовал в Instagram
NASA показало огромного дельфина на снимках
Актер из сериала "Универ" Виталий Ендовицкий
Ани Лорак примерила шляпу волшебницы на дне
Юлия Высоцкая опровергла слухи о разрыве
Просмотреть все новости