Алена Хмельницкая разместила в Instagram откровенную фотографию во время принятия душа
Актриса Алена Хмельницкая недавно в очередной раз порадовала почитателей, разместив в социальной сети Instagram откровенную фотографию. На снимке она запечатлена во время вечернего принятия душа, причем, какие-либо элементы одежды на ней отсутствуют.
На фото 47-летняя Алена Хмельницкая делает селфи, находясь в душевой кабинке, никакой одежды на ней нет. Однако фанатам все же не удалось увидеть прелести своей любимицы: стекло кабинки запотело и стало мутным, поэтому все, что можно было рассмотреть – это размытый силуэт актрисы. В комментарии к своему посту Алена Хмельницкая написала, что эта работа является импрессионизмом подручными средствами, а также пожелала всем спокойной ночи.
Подписчики пришли в восторг от фотографии Алены Хмельницкой. Они засыпали ее множеством комплиментов, отметив красоту, нежность, талант, а также сказав в ее адрес другие приятные слова. Примечательно, что интернет-аудитория зачастую подвергает резкой критике чересчур пикантные снимки знаменитостей, выставленные на всеобщее обозрение. Однако в этом случае поклонники охарактеризовали фото как откровенное, но вовсе не вульгарное.
На фото 47-летняя Алена Хмельницкая делает селфи, находясь в душевой кабинке, никакой одежды на ней нет. Однако фанатам все же не удалось увидеть прелести своей любимицы: стекло кабинки запотело и стало мутным, поэтому все, что можно было рассмотреть – это размытый силуэт актрисы. В комментарии к своему посту Алена Хмельницкая написала, что эта работа является импрессионизмом подручными средствами, а также пожелала всем спокойной ночи.
Подписчики пришли в восторг от фотографии Алены Хмельницкой. Они засыпали ее множеством комплиментов, отметив красоту, нежность, талант, а также сказав в ее адрес другие приятные слова. Примечательно, что интернет-аудитория зачастую подвергает резкой критике чересчур пикантные снимки знаменитостей, выставленные на всеобщее обозрение. Однако в этом случае поклонники охарактеризовали фото как откровенное, но вовсе не вульгарное.