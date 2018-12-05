Агата Муцениеце публиковала фотографию с мужем и сыном после посещения благотворительного вечера

На снимке Агата Муцениеце позирует вместе самыми близкими людьми: мужем и сыном. Для выхода в свет артистка выбрала длинное бархатное платье бордового цвета. На наряде отсутствовали бретели, а глубокий разрез на подоле оголял ее стройные ноги. В образ немного не вписывалась обувь знаменитости – голубые туфли из замши, однако, как заметили некоторые поклонники - это соответствует последним тенденциями в мире моды.Павел Прилучный предпочел прийти на мероприятие в стиле кэжуал. Он одел свитер под горло и джинсы темной цветовой гаммы, а также удлиненный темно-голубой пиджак.Пятилетнего Тимофея родители нарядили в строгий костюм и рубашку в горошек.Подписчики оставили к снимку комментарии разного содержания. Одни удивились тому, что звездная пара пришла на вечер без маленькой дочери Мии, другие признавались артистам в любви, отметив, что они прекрасная семья. Однако некоторые фолловеры назвали стилиста Агаты Муцениеце «бездарностью» и посоветовали больше не пользоваться его услугами.