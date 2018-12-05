Дерматологи сообщили о том, как избежать преждевременного старения кожи зимой





Специалисты в области дерматологии сообщили о причинах, из-за которых кожные покровы человека в зимний сезон подвергаются преждевременному старению. Также они дали рекомендации о том, как избежать появления этих неприятных моментов.Дерматологи рассказали о нескольких средствах, применяя которые можно стабилизировать процессы, происходящие в организме зимой, не допустить ускоренное старение кожи и за счет этого хорошо выглядеть.1. Солнцезащитный крем необходимо использовать круглый год. Наилучшим вариантом является средство с показателем степени защиты от ультрафиолета SPF 30.2. Увлажняющие крема должны содержать больше активных компонентов, чем те, которые наносятся на кожу летом. Также в их состав должна входить гиалуроновая кислота.3. Принимать горячие ванны нужно исключительно для гигиенических процедур, а не для того, чтобы согреться, поскольку вода с высокой температурой удаляет с кожных покровов натуральные масла.4. Для того, чтобы помочь коже бороться с сухостью «собственными силами», нужно обеспечить ей дополнительное преимущество в виде применения несмываемых натуральных масел.5. Важное значение имеет и рацион питания. В зимнее время необходимо в достаточном количестве кушать овощи и фрукты, поскольку дефицит содержащихся в них полезных веществ может привести к появлению темных кругов под глазами.6. Нельзя злоупотреблять процедурами с использованием скрабов. В холодное время года эти средства рекомендуется использоваться очень редко.