Дерматологи сообщили о том, как избежать преждевременного старения кожи зимой
Специалисты в области дерматологии сообщили о причинах, из-за которых кожные покровы человека в зимний сезон подвергаются преждевременному старению. Также они дали рекомендации о том, как избежать появления этих неприятных моментов.
В холодное время года чувствительность кожи повышается, а праздники, которые традиционно отмечаются зимой, воспринимаются организмом, как источник стресса. Все это приводит к увеличению уровня кортизола, колебаниям содержания сахара в крови и изменениям характеристик коллагена. Также сокращается природная выработка гиалуроновой кислоты , отвечающей за естественное увлажнение кожных покровов.
Дерматологи рассказали о нескольких средствах, применяя которые можно стабилизировать процессы, происходящие в организме зимой, не допустить ускоренное старение кожи и за счет этого хорошо выглядеть.
1. Солнцезащитный крем необходимо использовать круглый год. Наилучшим вариантом является средство с показателем степени защиты от ультрафиолета SPF 30.
2. Увлажняющие крема должны содержать больше активных компонентов, чем те, которые наносятся на кожу летом. Также в их состав должна входить гиалуроновая кислота.
3. Принимать горячие ванны нужно исключительно для гигиенических процедур, а не для того, чтобы согреться, поскольку вода с высокой температурой удаляет с кожных покровов натуральные масла.
4. Для того, чтобы помочь коже бороться с сухостью «собственными силами», нужно обеспечить ей дополнительное преимущество в виде применения несмываемых натуральных масел.
5. Важное значение имеет и рацион питания. В зимнее время необходимо в достаточном количестве кушать овощи и фрукты, поскольку дефицит содержащихся в них полезных веществ может привести к появлению темных кругов под глазами.
6. Нельзя злоупотреблять процедурами с использованием скрабов. В холодное время года эти средства рекомендуется использоваться очень редко.
В холодное время года чувствительность кожи повышается, а праздники, которые традиционно отмечаются зимой, воспринимаются организмом, как источник стресса. Все это приводит к увеличению уровня кортизола, колебаниям содержания сахара в крови и изменениям характеристик коллагена. Также сокращается природная выработка гиалуроновой кислоты , отвечающей за естественное увлажнение кожных покровов.
Дерматологи рассказали о нескольких средствах, применяя которые можно стабилизировать процессы, происходящие в организме зимой, не допустить ускоренное старение кожи и за счет этого хорошо выглядеть.
1. Солнцезащитный крем необходимо использовать круглый год. Наилучшим вариантом является средство с показателем степени защиты от ультрафиолета SPF 30.
2. Увлажняющие крема должны содержать больше активных компонентов, чем те, которые наносятся на кожу летом. Также в их состав должна входить гиалуроновая кислота.
3. Принимать горячие ванны нужно исключительно для гигиенических процедур, а не для того, чтобы согреться, поскольку вода с высокой температурой удаляет с кожных покровов натуральные масла.
4. Для того, чтобы помочь коже бороться с сухостью «собственными силами», нужно обеспечить ей дополнительное преимущество в виде применения несмываемых натуральных масел.
5. Важное значение имеет и рацион питания. В зимнее время необходимо в достаточном количестве кушать овощи и фрукты, поскольку дефицит содержащихся в них полезных веществ может привести к появлению темных кругов под глазами.
6. Нельзя злоупотреблять процедурами с использованием скрабов. В холодное время года эти средства рекомендуется использоваться очень редко.
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:25