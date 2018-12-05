Эксперты: Запрет творчества рэперов не решит вопрос воспитания молодежи





Аудитория исполнителя, которая состоит в основном из молодежи, с восторгом восприняла новый сборник. Клипы и песни музыканта загружают себе на страницы в социальных сетях подростки возрастом 10-14 лет. Однако общественность против того, чтобы дети слушали такие композиции с неподходящим содержанием. Старшее поколение уверено, хиты Stanlee популяризируют аморальный образ жизни. Ссылаясь на такие аргументы, после выхода альбома NLO компетентные органы начали блокировать страницы пользователей ВКонтакте, ограничивать доступ к официальному порталу рэпера, запретили демонстрировать клип, отснятый на главную композицию сборника.Основным видом заработка для Stanlee, как и многих его коллег, остаются музыкальные ролики и доступ к их показу в интернете. Молодой музыкант решил отстаивать свои права на творчество и добился разрешения на самовыражение в песнях в привычном для себя виде. Сейчас видеоклип к скандальному хиту NLO можно найти в свободном доступен на музыкальных серверах, в YouTube, социальных сетях.Однако новость о снятии ограничений не понравилась представителям старшего поколения. Взрослым людям не нравится, что поп-музыканты высмеивают общечеловеческие ценности, очерняют семейные отношения, чувство патриотизма. В клипах «опустившиеся» личности блещут красотой и здоровьем, что далеко от реальности. У подростков, с восторгом подхватывающих темы песен, подобные «прообразы» формируется неправильное восприятие мира.Такая тенденция очень беспокоит представителей общественности и контролирующие органы. Однако, как считают специалисты, одними запретами делу не поможешь – здесь нужно обратить внимание на методы воспитания подрастающего поколения, чаще разговаривать с детьми, прислушиваться к их мнению.