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Звезда Дома-2 Катя Колисниченко в Instagram рассказала, что устроилась работать в Почту России

Многие участники скандального телепроекта Дом-2 имеют своих фанатов, которые пристально следят за их жизнью даже после ухода с телестройки.

Вот и у звезды реалити-шоу Екатерины Колисниченко немало своих поклонников.

Звезда Дома-2 Катя Колисниченко в Instagram рассказала, что устроилась работать в Почту России

Надо сказать, что Катя постоянно у себя в Инстаграме публикует различные снимки с отдыха, где всем показывает свободу после распада её брака. Надо отметить, что Колесниченко так занята, что редко может выбраться в гости к своей родной сестре.

Мы уже сообщали, что Юлия до последнего момента не знала, а приедет ли сестра к ней на выписку в роддом. Правда, Катя не подвела и встретила свою сестру со своим очередным племянником.

Пока Екатерина ждала Юлию, то подарила другим племянникам подарочки - привезла мальчишкам маленькие машины Почты России.

"Теперь вы знаете где я работаю", - завершила публикацию Колесниченко, добавив хэштег #почтароссии.

Многие болельщики Дома-2 хотели бы знать, а кем же работает такая ветреная особа на таком важном предприятии. Большинство сошлись во мнении, что она сортирует посылки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:45

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