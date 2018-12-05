Звезда Дома-2 Катя Колисниченко в Instagram рассказала, что устроилась работать в Почту России

"Теперь вы знаете где я работаю", - завершила публикацию Колесниченко, добавив хэштег #почтароссии.

Вот и у звезды реалити-шоу Екатерины Колисниченко немало своих поклонников.Надо сказать, что Катя постоянно у себя в Инстаграме публикует различные снимки с отдыха, где всем показывает свободу после распада её брака. Надо отметить, что Колесниченко так занята, что редко может выбраться в гости к своей родной сестре.Мы уже сообщали, что Юлия до последнего момента не знала, а приедет ли сестра к ней на выписку в роддом. Правда, Катя не подвела и встретила свою сестру со своим очередным племянником.Пока Екатерина ждала Юлию, то подарила другим племянникам подарочки - привезла мальчишкам маленькие машины Почты России.Многие болельщики Дома-2 хотели бы знать, а кем же работает такая ветреная особа на таком важном предприятии. Большинство сошлись во мнении, что она сортирует посылки.