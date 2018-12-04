"Сделай себя сам": Сироты, достигшие мировой славы





Французский модельер и основатель модного дома «Chanel» родилась в 1883 году в приюте для нищих. Её мать умерла при родах, а когда девочке было 12 лет, отец отправил её и ещё четверых детей в сиротский дом при монастыре, более никогда не навещая.В 18-летнем возрасте Габриэль начала трудиться продавцом одежды, а на выходных подрабатывала пением в кабаре. Там она завела полезные знакомства, что помогло ей впоследствии открыть собственный магазин по продаже шляп.Шаг за шагом, Шанель сумела надёжно закрепиться в мире высокой моды, а производимый её компанией парфюм «Chanel No. 5» стал бестселлером XX века.Отец будущего секс-символа 1950-х ушёл от её матери, узнав о беременности. После рождения дочери женщину часто клали в медицинские учреждения из-за одолевавших её психических расстройств, а потому вскоре девочка оказалась в приюте, а затем – у приёмных родителей.Норма Джин начинала свою карьеру в модельном бизнесе, затем стала сниматься в фильмах. Киноактриса полюбилась зрителям, исполняя роли глупых, но прелестных блондинок.Актёр Голливуда оказался сиротой при живых родителях, которые бросили его на бабушек и дедушек почти сразу после рождения. После смерти последних заботиться о мальчике стали другие родственники, со временем отправившие его в строгое учреждение с религиозным уклоном, педагоги которого часто практиковали телесное наказание. Позднее мать Броснана повторно вышла замуж и забрала сына из этой школы.По словам ныне 65-летнего артиста, одного из исполнителей роли Джеймса Бонда, он до сих пор вспоминает своё детство с нервной дрожью.Родители будущей рок-звезды оформили развод спустя непродолжительное время после его рождения. Когда мать нашла себе нового избранника, то отдала 4-летнего сына своей сестре Мими Смит и её супругу, не имевшим собственных детей. Новые родители обращались с ребёнком строго и не разделяли его увлечение гитарой, считая, что музыкальный инструмент не сможет приносить его владельцу доход. Как оказалось, они ошиблись, ведь Джон Леннон является сооснователем известной во всём мире музыкальной группы «The Beatles».Добившись славы, музыкант приобрёл для названной матери, воспитавшей его, роскошную виллу на побережье, украсив зал мраморной доской, на которой выгравировал её слова о том, что гитара, хоть и хорошая вещь, но не поможет ему зарабатывать на жизнь.Детство известного на весь мир боксёра проходило в очень непростых условиях. Отец ушёл из семьи ещё до рождения сына, а мать употребляла наркотики. Старший брат, соседские мальчишки и одноклассники, ввиду мягкости характера Майка Тайсона, часто выставляли его посмешищем, и так продолжалось где-то до 10-летнего возраста, но затем в душе мальчика что-то переломилось, и он стал давать своим обидчикам сдачи, тем самым прекратив издевательства с их стороны над собой.Местные подростки, занимавшиеся преступной деятельностью, задействовали его в своей банде, обучив карманному воровству и магазинным грабежам. Вскоре подросток оказался в полиции и в исправительном учреждении для несовершеннолетних правонарушителей. Однажды туда для общения с трудными детьми приехал американский боксёр-профессионал Мохаммед Али, и Майк Тайсон задумался об аналогичной карьере.Когда будущая звезда кулачного боя обучался в спецшколе для малолетних преступников, его считали неисправимым. Однако работавший там учителем физкультуры бывший боксёр согласился тренировать воспитанника, если тот перестанет нарушать дисциплину. Затем педагог познакомил его с тренером Касом Д’Амато, и та встреча определила направление жизненной тропы будущего чемпиона.После рождения о ребёнке заботились его бабушка и дедушка, которых актёр с полной уверенностью считал родителями. Правду он узнал лишь в 37 лет – её кинозвезде раскрыл журналист издания Time, выведавший хранившуюся его родственниками тайну. Как оказалось, якобы старшая сестра по имени Джун приходилась артисту матерью. К тому моменту, когда Николсону об этом сообщили, женщины не было в живых уже на протяжении 11-ти лет, поскольку она скончалась от онкологии. Воспитывавшая его бабушка умерла за 4 года до того, как киноактёр узнал правду о своём рождении.