Анна Седокова ведет борьбу за наследство покойного мужа

Певица вынесла на суд общественности проблемы, возникшие в результате этого процесса. По её словам, вся причина - в другой женщине, которая появилась неизвестно откуда и заявила свои права. Вся эта неурядица продолжается уже более трех лет. Появление неизвестной ранее любовницы покойного футболиста, точнее, дамы, которая так себя называет, ставит под сомнение торжество справедливости - то есть, унаследование имущества Валентина Белькевича его родной дочкой.Главная сложность заключается в том, что умерший супруг, несмотря на всю искреннюю любовь, которую он испытывал и к жене, и особенно к любимой дочурке, не успел оставить завещание, поскольку был еще так молод. Ситуацию не спасает даже тот факт, что родители Белькевича, не колеблясь, полностью отказались от наследства в пользу Алины.По мнению Анны Седоковой, заявления объявившейся псевдолюбовницы о её многочисленных интимных связях с Белькевичем, равно как и её слова об умершем как о "содержанце" - не более, чем блеф, попытка затянуть процесс. Но наибольшую обиду поп-звезды вызвали "откровения" его друзей, Александра Хацкевича и Юрия Дмитрулина, о том, что её супруг якобы получал мизерную зарплату и жил за счет любовницы. Тем не менее, Седокова уверена, что Аппеляционный Суд, который вскоре состоится, рассудит все по справедливости, и её дочь получит законное наследство папы.