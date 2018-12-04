АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Сделай себя сам": Сироты, достигшие мировой славы
EUR 75.39 USD 66.29
Курс валют на 04.12.2018

Актер Евгений Стычкин опубликовал в Instagram снимок со съемок сериала "Чернобыль: Зона отчуждения"

Известный артист Евгений Стычкин опубликовал на странице в сети Instagram снимок, сделанный во время съемок очередного сезона сериала “Чернобыль: Зона отчуждения”. В комментарии к фото он написал, что в новой работе старая история будет интерпретирована по-новому.

Актер Евгений Стычкин опубликовал в Instagram снимок со съемок сериала "Чернобыль: Зона отчуждения"

Евгений Стычкин продемонстрировал почитателям то, в каком образе они его увидят после выхода многосерийного фильма. На снимке он запечатлен в строгом костюме темного цвета, под пиджаком которого можно заметить кобуру для пистолета. Его лицо покрыто кровавыми ссадинами.

В комментарии к фотографии артист написал, что ему спокойно и комфортно играть своего героя – сотрудника ФСБ Сергея Костенко, он сравнил эту работу с возвращением в родной дом. Он обратил внимание,что в этом проекте создатели расскажут старую историю по-новому.

Почитатели Евгения Стычкина заявили, что успели соскучиться по Сергею Костенко, поскольку этот персонаж пришелся им по душе. Они отметили, что с нетерпением ожидают выхода новых серий полюбившейся киноленты “Чернобыль: Зона отчуждения”.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 22:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Сделай себя сам": Сироты, достигшие мировой славы
Пристрастие к просмотру порноматериалов вызывает
Актер Евгений Стычкин опубликовал в Instagram
NASA показало огромного дельфина на снимках
Актер из сериала "Универ" Виталий Ендовицкий
Ани Лорак примерила шляпу волшебницы на дне
Юлия Высоцкая опровергла слухи о разрыве
Настасья Самбурская похвасталась соблазнительным
Анна Нетребко в космическом платье восхитила
Седокова поделилась любимыми цитатами великих
Известные личности, женившиеся на родственниках
Анна Семенович сделала снимок на фоне Колизея в
На МКС появился новый участник экипажа -
Ксения Шойгу: Новая «Гонка» ждёт своих героев
Бард Александр Новиков выступил за введение
Ученые: Брюссельская капуста поможет ускорить
Ксения Собчак со звёздами шоубиза побывала на
Учёные: Большинство одиночек считает секс-роботов
Saxo Bank прогнозирует коллапс мировой экономики
Александра Черно призналась, что находится на
Телеведущая «Дома-2» Ольга Орлова задумалась,
Уфологи обнаружили на кадрах Google Earth
Жену звезды Дома-2 Вальтера Соломенцева выгнали с
В Темзе нашли 500-летний скелет в сохранившихся
Нюша задумалась о пользе раннего развития для
Учёные: Новый ген позволит есть сколько угодно
Экс-участник «Дом-2» Денис Давыдов расстался с
Ученые: Единороги из Ледникового периода
Дочь Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко сделала
Баста и Алсу выпустили совместный клип на песню
Просмотреть все новости