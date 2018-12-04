Актер Евгений Стычкин опубликовал в Instagram снимок со съемок сериала "Чернобыль: Зона отчуждения"

Евгений Стычкин продемонстрировал почитателям то, в каком образе они его увидят после выхода многосерийного фильма. На снимке он запечатлен в строгом костюме темного цвета, под пиджаком которого можно заметить кобуру для пистолета. Его лицо покрыто кровавыми ссадинами.В комментарии к фотографии артист написал, что ему спокойно и комфортно играть своего героя – сотрудника ФСБ Сергея Костенко, он сравнил эту работу с возвращением в родной дом. Он обратил внимание,что в этом проекте создатели расскажут старую историю по-новому.Почитатели Евгения Стычкина заявили, что успели соскучиться по Сергею Костенко, поскольку этот персонаж пришелся им по душе. Они отметили, что с нетерпением ожидают выхода новых серий полюбившейся киноленты “Чернобыль: Зона отчуждения”.