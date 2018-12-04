Ани Лорак примерила шляпу волшебницы на дне рождения дочери Филиппа Киркорова

Певица Ани Лорак с дочерью Софией были приглашены на торжество по случаю празднования седьмого дня рождения Аллы-Виктории Киркоровой – дочери короля российской эстрады. Исполнительница на странице в сети Instagram опубликовала фотографию, судя по которой она и наследница прекрасно повеселились. Более того, на мероприятии поп-дива примерила шляпу волшебницы.По случаю знаменательного события Филипп Киркоров организовал для дочери и ее гостей костюмированную вечеринку, лейтмотивом которой стали произведения о приключениях маленького колдуна Гарри Поттера.Также присутствующие могли увидеть лазерное шоу, наблюдать за химическими реакциями и принять участие в бумажной дискотеке.На снимке, который Ани Лорак опубликовала в социальной сети, она позирует вместе со своим давним другом Филиппом Киркоровым в окружении детей и аниматоров. Звезда настолько прониклась идеей вечеринки, что даже надела остроконечную шляпу, с помощью которой в Хогвартсе маленьких волшебников распределяли по факультетам. Несмотря на то, что виновницей торжества была Алла-Виктория, Ани Лорак также не осталась без подарка – ей подарили волшебную палочку.В комментарии к фотографии знаменитость написала слова благодарности Филиппу Киркорову, который по совместительству является крестным отцом ее дочери, а также отметила, что, побывав на мероприятии, они с Софией очутились в сказке.