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Ани Лорак примерила шляпу волшебницы на дне рождения дочери Филиппа Киркорова

Певица Ани Лорак с дочерью Софией были приглашены на торжество по случаю празднования седьмого дня рождения Аллы-Виктории Киркоровой – дочери короля российской эстрады. Исполнительница на странице в сети Instagram опубликовала фотографию, судя по которой она и наследница прекрасно повеселились. Более того, на мероприятии поп-дива примерила шляпу волшебницы.

Ани Лорак примерила шляпу волшебницы на дне рождения дочери Филиппа Киркорова

По случаю знаменательного события Филипп Киркоров организовал для дочери и ее гостей костюмированную вечеринку, лейтмотивом которой стали произведения о приключениях маленького колдуна Гарри Поттера.

Также присутствующие могли увидеть лазерное шоу, наблюдать за химическими реакциями и принять участие в бумажной дискотеке.

На снимке, который Ани Лорак опубликовала в социальной сети, она позирует вместе со своим давним другом Филиппом Киркоровым в окружении детей и аниматоров. Звезда настолько прониклась идеей вечеринки, что даже надела остроконечную шляпу, с помощью которой в Хогвартсе маленьких волшебников распределяли по факультетам. Несмотря на то, что виновницей торжества была Алла-Виктория, Ани Лорак также не осталась без подарка – ей подарили волшебную палочку.

В комментарии к фотографии знаменитость написала слова благодарности Филиппу Киркорову, который по совместительству является крестным отцом ее дочери, а также отметила, что, побывав на мероприятии, они с Софией очутились в сказке.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 20:46

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