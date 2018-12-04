NASA показало огромного дельфина на снимках облаков Юпитера

В распоряжение NASA попали новые снимки, сделанные при помощи межпланетной станции «Юнона», на одном из которых, по мнению учёных, можно рассмотреть огромного дельфина в облаках Юпитера. Объясняется данный феномен тем, что газовое смешение сбивает кристаллы воды и аммиачный лёд в одну массу произвольной формы. Кроме того, полученный кадр уже признали динамичным, ведь удалось определить, что в момент самого фотографирования облако двигалось.Наличие же тёмных пятен на причудливых узорах в форме дельфина со снимков облаков Юпитера позволило планетологам предположить, что газовая масса не только длинная, но и довольно «глубокая», то есть тянется вниз до самой поверхности планеты.