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NASA показало огромного дельфина на снимках облаков Юпитера

Космическое агентство NASA показало огромного дельфина на снимках облаков Юпитера. Уникальные кадры получены с автоматической межпланетной станции «Юнона», запуск которой состоялся 7 лет назад.

NASA показало огромного дельфина на снимках облаков Юпитера


В распоряжение NASA попали новые снимки, сделанные при помощи межпланетной станции «Юнона», на одном из которых, по мнению учёных, можно рассмотреть огромного дельфина в облаках Юпитера. Объясняется данный феномен тем, что газовое смешение сбивает кристаллы воды и аммиачный лёд в одну массу произвольной формы. Кроме того, полученный кадр уже признали динамичным, ведь удалось определить, что в момент самого фотографирования облако двигалось.

Наличие же тёмных пятен на причудливых узорах в форме дельфина со снимков облаков Юпитера позволило планетологам предположить, что газовая масса не только длинная, но и довольно «глубокая», то есть тянется вниз до самой поверхности планеты.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 21:00

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