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«Турбо» и «Газпром нефть» начали продавать бензин со скидками через приложение

Специалисты компании «Турбо», а также фирмы «Газпром нефть» четвёртого декабря запустили специальное мобильное приложение для операционок Android/iOS, позволяющее осуществлять оплату бензина в Подмосковье, а также непосредственно в Москве. Информация передана Олегом Даниловым, являющимся гендиректором «Турбо».

«Турбо» и «Газпром нефть» начали продавать бензин со скидками через приложение


Как стало известно, к данному приложению подключили уже 24 заправки. Всего в московском регионе имеется 193 заправочных пункта. По словам Данилова, с помощью приложения можно приобрести горючее со скидкой. Топливо Аи-92 на 1-ом этапе можно приобретать за 39,99 руб/литр, Аи-95 – за 42,99 руб/литр. Согласно информации МТА, средние расценки на автозаправках «Газпром нефти» составляют примерно 41,87/45,09 рублей за литр соответственно. Из слов гендиректора фирмы «Турбо», пока можно приобрести не обычное горючее, а более дорогое топливо «Дизель Опти». При помощи приложения возможно оформление заказа на АЗС. Также можно заранее пополнить запасы горючего с помощью личного кошелька.

Данилов заметил, что у пользователя в топливном кошельке может иметься не больше 300 литров горючего одного вида. В отношении сроков хранения горючего на АЗС после предоплаты отсутствуют какие-либо ограничения. Переговоры по подключению приложения проводятся с прочими сетями АЗС.

«Dni24» ранее сообщали, что независимым АЗС разрешили на 4% увеличить цену на топливо. Это решение было озвучено в рамках совещания Дмитрия Козака.



 
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Экономика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00

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