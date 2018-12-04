Юлия Высоцкая опровергла слухи о разрыве отношений с Андреем Кончаловским
Супруги Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая длительный период времени не появлялись на людях вместе. Это спровоцировало появление слухов о том, режиссер и телеведущая решили разойтись. Однако сегодня на своей странице в сети Instagram Юлия Высоцкая опубликовала фотографию, судя по которой можно сделать вывод, что у пары все хорошо.
Супруги сделали снимок в режиме селфи в одном из мюнхенских кафетериев. Кинематографист, глядя на «вторую половинку», нежно улыбается, а его жена в этот момент смотрит в объектив камеры, испытывая положительные эмоции.
Посмотрев фото, подписчики обрадовались, что разговоры о расставании знаменитостей оказались только слухами. В комментариях они написали много лестных слов и комплиментов в адрес обоих супругов.
Супруги сделали снимок в режиме селфи в одном из мюнхенских кафетериев. Кинематографист, глядя на «вторую половинку», нежно улыбается, а его жена в этот момент смотрит в объектив камеры, испытывая положительные эмоции.
Посмотрев фото, подписчики обрадовались, что разговоры о расставании знаменитостей оказались только слухами. В комментариях они написали много лестных слов и комплиментов в адрес обоих супругов.