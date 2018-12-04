Юлия Высоцкая опровергла слухи о разрыве отношений с Андреем Кончаловским

Супруги сделали снимок в режиме селфи в одном из мюнхенских кафетериев. Кинематографист, глядя на «вторую половинку», нежно улыбается, а его жена в этот момент смотрит в объектив камеры, испытывая положительные эмоции.Посмотрев фото, подписчики обрадовались, что разговоры о расставании знаменитостей оказались только слухами. В комментариях они написали много лестных слов и комплиментов в адрес обоих супругов.